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вторник, 26 февраля 2019 07:26

Порошенко провезли по самой разбитой дороге города

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"Вы все хотели, чтобы президент Украины проехал по той дороге. Я ему передал. Он сделал это. И пообещал помочь в выделении средств на ремонт", — пишет в соцсети "Фейсбук" Андрей Заливский, мэр города Червоноград Львовской области. 23 февраля город посетил президент Украины Петр Порошенко.

Городской голова выложил фотографии и видео, как кортеж Порошенко медленно едет по улице Львовской в город. Обходит большое количество ям и луж.

— Этот кусок дороги является частью международной трассы, ведущей в Ковель и далее на Брест. Это окружная города. Но у нас нет ни денег, ни полномочий, чтобы отремонтировать те 3,5 километра, — говорят в мэрии.

Петр Порошенко на Львовщину прибыл в рамках перевыборного тура. Сначала побывал во Львове на Совете регионального развития области. Далее поехал в городок Великие Мосты Сокальского района. Там побывал в церкви Пресвятой Богородицы — они одни из первых перешли в Православную церковь Украины.

Червоноград — город на севере Львовщины, здесь проживает около 65 тыс. человек. Вокруг города работает семь угольных шахт.

Перед приездом президента город вычистили. За два дня залатали ямы на дорогах. Центр вымыли. Возле памятника погибшим шахтерам установили восемь новеньких лавочек с встроенными устройствами для зарядки телефонов и столько же урн.

— Поступило распоряжение: добровольно-принудительно, но должно быть пятеро учителей из школы на площади, — рассказывает Вера, 37 лет. Фамилию не называет. Работает в одной из школ города. — Автобусы нанимали из соседних районов — везли бюджетников. Когда ты на зарплате у государства — отделаться от него невозможно.

На центральной площади 21 февраля в дождь белили бордюры и делали разметку. Когда об этом начали распространять информацию в соцсетях, в мэрии сказали, что это их пиар-ход.

— Испытание вирусной рекламы о приезде президента Украины прошло успешно. Спасибо всем СМИ и пользователям "Фейсбука", что помогли распиарить событие, — заявили в мэрии.

За несколько дней до встречи шахтерам полностью выплатили заработную плату за декабрь. 22 февраля на счета шахт поступило 40,3 млн грн.

Президент приезжает в город после обеда. Проводит несколько часов в гостиничном комплексе "Шато". Это большой гостинично-ресторанный комплекс на окраине города. Там встречается с женой Мариной - она приехала быстрее, чтобы открыть инклюзивно-ресурсный центр.

— Нагнали столько военных, что их здесь отродясь не было. Автобусы с гвардейцами спрятали по дворам и паркам. Молодые пацаны с автоматами ходили, — рассказывает житель города Валерий, 43 года. — Снайпер сидел на Народном доме. Даже не прятался. Люди на него пальцами тыкали.

На сцене многотысячную публику развлекает группа "Мандри". Ведущим митинга работает режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев. Поет львовская певица София Федина.

Встреча с Порошенко была запланирована на 16.00. Президент опоздал. Провел больше запланированного времени в местной церкви святого Иосафата. Там фотографировался на фоне фрески с изображением ада. На ней один из героев — персонаж, похожий на президента России Владимира Путина, коммунистических вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

На площадь пришли до четырех тысяч человек. Когда Петр Алексеевич выступал, из толпы несколько раз кричали "Предатель".

— Лучше отдайте те 500 гривен, которые вам заплатили, и идите домой, — ответил гарант.

Во время 40-минутного выступления президент рассказал, что дал поручение областному руководству до конца года отремонтировать разрушенную дорогу в город.

Через час чета Порошенко поехала в соседний райцентр Жолква. Там выступления президент начинал словами "Слава Иисусу Христу".

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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Дата
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