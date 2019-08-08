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пятница, 09 августа 2019 00:50

Порошенко проходит по делам свидетелем

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- На первой встрече с президентом Зеленским, это было еще до инаугурации, я сказал, что, как только будет избран парламент, напишу заявление, - говорит генеральный прокурор 54-летний Юрий Луценко.

Интервью с ним вышло на "Радио НВ".

- Пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на четыре миллиарда долларов, - продолжает Луценко. - Такого результата не было ни у кого.

Буду ли заниматься партийной деятельностью? Пока не решил. Политика - это борьба за определенные политические цели против неурядиц. Самый большой враг Украины - это Путин и патернализм (система отношений, при которой власть обеспечивает потребности граждан, а они позволяют диктовать им модели поведения. - ГПУ). Это две беды Украины. Если президент будет делать правильные шаги, то я союзник. Если движение в другую сторону, то мне придется в силу моих скромных теперь возможностей этому противодействовать. Политика Зеленского по Российской Федерации становится все ближе к тому, во что верю я.

Порошенко был демократический президент. К нему есть вопросы правоохранительных органов. И среди них масса бессмысленных. Он свидетель по этим делам (в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. - ГПУ) Никакого подозрения ему не вручали.

Надеюсь, что новый президент сделает все возможное, чтобы не допустить восстановления ручного управления судами, которое процветало при Януковиче и, к сожалению, не было окончательно уничтожено ни при Порошенко, ни в первые дни президента Зеленского, - говорит генпрокурор.

Юрий Луценко возглавил Генеральную прокуратуру в мае 2016-го. До этого был председателем фракции "Блок Петра Порошенко". Шел вторым в партийном списке на парламентских выборах 2014 года.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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