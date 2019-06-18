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среда, 19 июня 2019 05:31

Порошенко построил фундамент. И берется его защищать

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Партия "Европейская солидарность", которая идет на выборы во главе с Петром Порошенко, определила пять приоритетов, чтобы обеспечить Украине независимость, а украинцам - благополучие и безопасность.

Это завершение войны на Донбассе на условиях Украины, введение миротворцев ООН на всю территорию ОРДЛО. Этот рост экономики и повышение уровня жизни граждан. Вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз. Это защита украинских ценностей, курса на ЕС и НАТО, сопротивление попыткам вернуть "русский мир". Такие главные задачи обозначил пятый президент в минувшие выходные во время предвыборной поездки на Прикарпатье.

По словам Петра Порошенко, фракция "Европейская солидарность" в новой Раде будет поддерживать голосования за проевропейские законопроекты, но никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в каких бы фракциях они ни прятались.

- Если же новая команда будет тянуть нас назад в Россию, разрушать фундамент государственности, если она будет отменять закон о языке, децентрализацию, энергетическую независимость государства, если будут попытки нанести удар в спину нашей армии, другие шаги в нарушение изменений в Конституцию, которые делают обязательным для всех ветвей власти курс на ЕС и НАТО - мы будем категорически против, - заявил Порошенко.

Тревожные звоночки о наступлении на украинские достижения уже раздаются. Партия Порошенко "Европейская солидарность", как спасатель на берегу неспокойного моря, видит, что некоторые начинают "заплывать за буйки", и сигнализирует обществу об этом. Петр Порошенко отмечает: мы должны защитить от атак духовный фундамент государства - наш язык, защитить автокефалию Украинской церкви.

- Наша цель - не потерять наши достижения и наработки, - отмечает Яна Зинкевич, седьмой номер списка "ЕС", основатель и командир медицинского батальона "Госпитальеры", которая на фронте воочию видела преступления российских оккупантов.

- Евроинтеграция - это путь, который мы должны защитить, чтобы были продолжены реформы, начатые нашей командой, - убежден Петр Порошенко. - Никто лучше нас не знает дорогу в Евросоюз.

Даже оппоненты признают, что в 2014-2019 годах, в каденцию Порошенко, Украина продвинулась в направлении Евросоюза больше, чем за все предыдущие годы независимости. Ни одна из стран мира не имеет такого Соглашения об ассоциации с ЕС, которое завоевала Украина. Работает и приносит пользу украинской экономике - что важно в условиях экономической блокады РФ - углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. Украинцы получили безвиз - право свободно путешествовать в Европе с биометрическими паспортами.

Успехи украинской дипломатии на западном направлении стали реальностью, несмотря на войну и оккупацию Россией украинских территорий, замечает политолог Александр Палий. В то же время все пять лет президентства Порошенко работал и усиливался режим европейских санкций против кремлевского агрессора. Примечательно, что именно сейчас, после ухода Петра Порошенко от дипломатического руля, появилась явная угроза снятия Советом Европы санкций с России без выполнения ею каких-либо требований.

Порошенко сравнивает свою команду с GPS-навигатором, который необходим украинской государственной машине, чтобы она не сбилась с курса на Европу. А стандарты ЕС предусматривают реформы, экономический рост, улучшение благосостояния каждого украинца.

- Когда у нас будет безопасная, сильная, экономически развитая страна, в которой действуют стандарты НАТО и ЕС, это означает, что у каждого из нас будет достойная пенсия, зарплата и мы будем жить, как европейцы, - объясняет пятый номер списка "Европейской солидарности" София Федина - волонтер, "голос львовского Майдана", доцент-международник Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Только членство в НАТО может стать гарантией безопасности для Украинского государства в целом и каждого гражданина в частности, отмечает Порошенко. Команда "Европейской солидарности" имеет четкий план, как этого достичь в ближайшие десять лет. Порошенко настаивает на реализации обещания, данного им еще во время президентских выборов: до 2023 года Украина должна усилить военные возможности, провести реформы, соответствовать критериям и получить План действий по членству в НАТО.

Основанное президентом Порошенко, сотрудничество с Альянсом развивается: Украинская армия продолжает выполнять программу перехода на стандарты НАТО до 2020 года.

- Мы никому не позволим уничтожить реформу армии и ударить в спину нашим воинам, сократив финансирование, - говорит лидер "ЕС".

Настоящей сенсацией стало появление в списке партии Порошенко боевого генерала Михаила Забродского - командующего десантно-штурмовыми войсками, легендарного экс-командира 95-й бригады времен ее героического рейда по тылам противника на Донбассе. Герой Украины присоединился к списку партии "Европейская солидарность", поскольку, по его словам, линия фронта проходит не только в Донбассе, но и в политической плоскости.

- В любой военной операции всегда есть участок, который может в определенный момент стать критическим. Сегодня таким участком является Верховная Рада будущего состава. И есть команда, готовая взять на себя ответственность за этот участок. Команда, в которой объединены опыт, знания, энергия и молодость, - заявил офицер-десантник.

По его убеждению, нет другого пути противодействия российской агрессии, чем курс на членство в НАТО.

53 процента украинцев поддерживают вступление в НАТО, по данным на июнь 2019 года. Этот показатель вырос при президентстве Петра Порошенко, при предыдущем главе государства Викторе Януковиче составлял 15-20%. Об этом рассказал кандидат в народные депутаты по списку "Европейской солидарности", руководитель Института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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Дата
19
июня

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