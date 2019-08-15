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пятница, 16 августа 2019 07:55

Порошенко 2,5 часа допрашивали в Госбюро расследований

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- Я не доверяю Государственному бюро расследований, их руководству. Не верю в беспристрастность следствия. Имею перечень вопросов, которые они хотели озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире, - говорит пятый президент 53-летний Петр Порошенко на брифинге 12 августа.

Перед этим 2,5 ч. был на допросе в ГБР на ул. Симона Петлюры в столице. Дело касалось уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

"Не исключаем, что следующий допрос будет с применением полиграфа", - написал в "Телеграмме" директор ГБР Роман Труба, 44 года.

Бюро открыло 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент. Большинство - по заявлениям Андрея Портнова, заместителя главы администрации президента Януковича.

Дела касаются перехода украинскими военными кораблями в Азовское море через Керченский пролив в ноябре прошлого года. Тогда 24 моряков захватили в плен русские. Также обвиняют в уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском" бизнесмену Сергею Тигипко. В помощи бежать из Украины судье Николаю Чаусу. В 2016-ом детективы Национального антикоррупционного бюро уличили его в получении $ 150 тыс. взятки. Порошенко обвиняют во влиянии на конкурс по отбору членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу Окружного админсуда Киева по делу "Приватбанка" и Апелляционного суда столицы. Также - несвоевременном назначении судей, нарушении при представлении в Верховную Раду на назначение премьер-министра Владимира Гройсмана, потере носителей информации из Администрации президента, нарушении при отмене распоряжений местных администраций, завладении базой "Ивушка" Украинского общества слепых, незаконном пересечении госграницы.

Во время допроса у бюро проходили акции сторонников и противников пятого президента. Одни кричали: "Украине нужен Порох", другие: "Позор". Поддержать Порошенко пришли его сын 17-летний Михаил и дочери 19-летние Александра и Евгения. Когда бывший гарант выходил из здания, неизвестные пытались забросать его яйцами.

- Это политическая игра. Роман Труба выслуживается перед новой властью. Хочет, чтобы его оставили в должности. Следствие будут затягивать, - говорит журналист Алексей Шалайский, 52 года.

- Если они считают, что Порошенко стоял на вершине пирамиды, то перед тем должны были бы допросить сотню людей. А когда сразу вызываешь на допросы главного фигуранта - это стопроцентный пиар.

Портнов тоже пытается показать новому руководству, что может быть полезен.

Команда Зеленского хочет повторить путь Саакашвили в Тбилиси. Когда он был президентом Грузии, называл преступника преступником. Прокуратура даже не доказывала, что это вор. Делали предложение официально откупиться, чтобы дело не доходило до суда, а государство зарабатывало. Наша новая власть говорит о принятии гражданской конфискации, нулевой декларации (в своей программе на выборах Зеленский обещал, что каждый бизнесмен за 5% сможет легализовать свои доходы. Полученные средства, мол, пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. - ГПУ). Почему бы не подоить Тигипко за кузницу официально?

Порошенко не посадят. Если его поведут в тюрьму в ближайшие полтора года, значит - власть строит диктатуру. Выйдут протестовать на улицу даже те, кто не в восторге от Петра Алексеевича.

- Часть дел против Порошенко - для шума и пыли. Но есть и такие, которые имеют основания, - говорит политический обозреватель 55-летний Леонид Швец.

- Портнов представляет разных людей, которых Петр Алексеевич оскорбил во время президентства. От личных до финансовых вопросов. Сформировался некий коллективный заказчик. О хороших отношениях с Портновым говорил Геннадий Корбан (бывший заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации. 21 марта 2016-го получил полтора года условного заключения за похищение человека. - ГПУ). И таких много. Это не всегда приятные люди, но их претензии могут быть законными. Могут обратить внимание и на соратников. Например, на Игоря Кононенко (первый заместитель фракции БПП в Верховной Раде 8-го созыва. - ГПУ).

За пять лет президентства Порошенко не утолил запрос украинцев на справедливость. Хотя имел большинство в парламенте и прокуроров. Не забиваешь ты - забивают тебе, говорят в футболе. Вопрос, могут ли Зеленский и его команда удовлетворить запрос на справедливость и не испачкаться? В деле Порошенко хотелось бы, чтобы профессионализм и неподкупность победили тупую месть. Стремимся к правовой Украине с новым качеством.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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