"Половина рынка алкоголя находится в тени. Бюджет теряет 10-20 миллиардов ежегодно"

— Пошел в Кабмин, чтобы реализовать крутые проекты. Очевидно, это не место, где буду зарабатывать, — говорит министр Кабинета министров 34-летний Дмитрий Дубилет.

Встречаемся в ресторане спортклуба "Смартас" на ул. Жилянской в Киеве. Дмитрий — один из основателей заведения.

Заказывает кофе.

— Раньше больше времени здесь проводил. Тренировался. Сейчас не успеваю, — говорит.

Какие реформы главные для Кабмина?

— Они определены в "Программе действий правительства", — продолжает Дубилет. — Там 78 целей. Премьер выделил несколько направлений, которым уделяет больше времени. Это рынок земли, приватизация, реформы здравоохранения, налоговой системы, публичного администрирования, системы социальной помощи, рынок газа и электроэнергии, энергоэффективность, таможня.

Насколько эти реформы отличаются от тех, которые проводило предыдущее правительство?

— Нельзя сказать, что реформы нашего Кабинета министров принципиально отличаются. Раньше тоже много говорили и о рынке земли, и о приватизации. Но главное — это их реализация.

В прошлом правительстве готовили много хороших реформ, но не запускали. Потому что, если изменения правильные, это значит — кто-то теряет влияние, денежные потоки. Ключевое отличие не в направлении реформ, а в скорости и результате. Мы хотим показать результат.

Ульяна Супрун недавно писала, что медицинскую реформу блокируют. Есть причины волноваться?

— Стараюсь не комментировать проекты, которые веду. Но не вижу, чтобы эту реформу тормозили. В следующем году вторичное и третичное звенья медицины должны работать по тому же принципу, по которому реформировалась первичка — деньги ходят за пациентом.

Каково ваше видение изменений в самом Кабмине?

— Одно из направлений — диджитализировать (перевести информацию в цифровую, электронную форму. — ГПУ) все процессы внутри Кабмина.

Когда делаешь такие изменения — ты переосмысливаешь, выбрасываешь ненужные стадии. Прежде всего это касается правительственных актов. Сейчас их согласование неэффективно — слишком много людей и лишней работы, не хватает качественного анализа.

Только переведя все в цифру, можно будет понимать — кто работает качественно, насколько быстро, сколько ошибок допускает. Сможем измерять эффективность сотрудников. Лучшие будут получать награды, а худшие — будут учиться или увольняться.

Почему в государственной службе осталось много от советской системы?

- Сейчас любое взаимодействие с государством - это часто не лучший опыт. И некачественный сервис, и возможная коррупция, и упущенное время. Должны сделать публичные услуги такими, чтобы как можно можно меньше зависеть от чиновника. Это — одно из ключевых направлений работы министерства Михаила Федорова (вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации. — ГПУ).

Еще одна задача — обслуживание граждан дистанционно — через колл-центр или мессенджеры. Создание единой службы поддержки, которая сможет помочь гражданам и предоставлять услуги дистанционно — один из 10 моих главных проектов. Так и людям удобнее, и стоимость обслуживания ниже, а контроль за качеством лучше.

Есть быстрый способ сделать государственную службу всех уровней эффективнее?

— Мы приняли первые непростые решения об оптимизации штата. Начали сокращение госслужащих в районных администрациях — это почти 18,5 тысячи позиций. В некоторых других органах также этот процесс стартовал.

Есть более сложные задачи. Например, вопрос зарплат. От людей с низкой зарплатой трудно добиться, чтобы они хорошо выполняли работу, не думали о взятках или откатах.

Ваша идея с переписью населения (вместо общеукраинской провести электронную перепись, по данным мобильных операторов и социологических исследований. В госбюджете на это заложили 1,4 млрд грн вместо 3,4 млрд. — ГПУ) вызвала много дискуссий. В профессиональной среде считают, что общенациональная перепись должна стать основой для принятия различных государственных решений — в образовании, транспорте, системе социальной защиты. Почему вы отказались от ее проведения?

— В профессиональной среде среди социологов. Это важно уточнять.

Мы проводим электронную перепись. Она позволит иметь данные по некоторым вопросам даже точнее традиционной переписи.

С этим исследованием есть несколько проблем. Во-первых, результаты получим только в начале 2021 года, а данные надо уже сейчас. Во-вторых, этот метод дает существенную погрешность. Потому что многие люди не открывают двери или дают ложные данные. Это проблема во всем мире. И в-третьих, традиционная перепись дорогая. На нее планировали потратить 3-4 миллиарда гривен.

Окончательное решение еще не приняли. Будем дискутировать.

Вы в правительство пришли из бизнеса. Чего нельзя брать оттуда в государственную службу?

— В бизнесе можешь принимать резкие решения, полагаясь на собственные ощущения. Здесь так не будет. Нельзя принимать их единолично.

Также разница в том, как быстро они принимаются. В бизнесе мы с партнерами решили — делаем. В Кабмине и парламенте процесс согласования сложный и долгий. Это замедляет работу, хотя и имеет смысл. Управлять страной — не то же, что управлять бизнесом, каким бы большим он ни был.

Какую экономию ваши проекты дадут для бюджета?

— Не считал. Есть очевидные вещи, а есть такие, что посчитать сложнее. Запустим сервис, благодаря которому государственные органы не будут требовать у граждан квитанции об оплате комиссий или сборов. А смогут это проверять в электронной форме. Конечно, это будет иметь какую-то экономию для государства, но прежде всего — комфорт для людей. Им не надо будет терять время.

Недавно вы сказали, что возьмете охранников.

— Я обратился в управление государственной охраны, чтобы мне дали телохранителей. Думал, их будет двое, а оказалось, по правилам, должны были выделить гораздо больше. Стало неприятно, что государство будет тратить на меня столько ресурсов. Решил нанять на время частную охрану за свой счет.

Вам грозит опасность?

— Это был компромисс с моей семьей. Один из проектов, который координирую — борьба с теневыми рынками алкоголя, табака, лекарств и других. Это-довольно криминализированная история.

Считается, что почти 50 процентов рынка алкоголя находится в тени. В США, например, около 5 процентов. Нелегальный алкоголь — это опасность отравления и смертей для украинцев. И потери для бюджета.

Если удастся в следующем году сократить этот рынок хотя бы до 20 процентов — это будет успех.

Сколько средств остается в тени сейчас?

— Только на рынке алкоголя 10-20 миллиардов гривен. По табаку процент в тени меньше, но абсолютные цифры сопоставимые — почти 10 миллиардов. Лекарства — по разным оценкам от 5 до 15 миллиардов. Хотя в случае с лекарствами безопасность точно на первом месте. Чтобы понимать масштабы — в государственном бюджете 2020 года на строительство дорог заложили почти 65 миллиардов гривен.

Вы рассказывали журналистам, что из-за бешеного ритма работы были вынуждены отдать кота товарищу. Изменился ли ваш график?

- Пока нет. Работаю 80-90 часов в неделю, но хочу немного уменьшить. При таких темпах становишься менее эффективным. Хотя, пока работаю в Кабмине, выйти на режим с двумя выходными в неделю точно не удастся.

В Киеве арендует квартиру

Дмитрий Дубилет родился в Днипре в семье банкира. Отец — бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет.

В Кабмин пришел из Монобанка, который запустил с бывшими инвесторами Приватбанка. В последнем за шесть лет прошел путь от маркетинг-директора до руководителя IT-департамента.

Окончил факультет международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Учился в Лондонской школе бизнеса.

— Раньше моим хобби был спорт. Занимался пять-шесть раз в неделю. Сейчас почти перестал. Надеюсь вернуться в спортивный ритм, — рассказывает Дмитрий. — Из путешествий ничего не привозил и не привожу. Мое увлечение — флаги. Знаю историю почти всех флагов мира. Имею телеграмм-канал "Флаги с Дмитрием Дубилетом".

Разведен Детей нет. В Киеве арендует квартиру.