Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

Украинский политзаключенный 45-летний Станислав Клых объявил голодовку. Находится в Верхнеуральской колонии в Челябинской области России. Хочет этим привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского.

— Он сказал по телефону, что просто уже больше невозможно терпеть ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное — забвение, — рассказывает правозащитница Татьяна Щур.

Станислав Клых до заключения занимался журналистикой. Попал в руки Федеральной службы безопасности России 11 августа 2014-го. Поехал к любимой в город Орел в России.

Мужчину судили за якобы участие в первой Чеченской войне в 1990-х. Чтобы выбить признание, к нему применили пытки. Они привели к изменениям в психике Станислава. 26 мая 2016-х Клыха приговорили к 20 одам лишения свободы в тюрьме в России.

Пять лет в русской тюрьме находится украинский политзаключенный 29-летний Александр Кольченко. Это половина незаконно присужденного ему срока заключения. Теперь может подать прошение об изменении места отбывания наказания или о досрочном освобождении.

— Формально Саша может подавать в суд ходатайство. И суд решает о замене режима отбывания наказания исправительными работами, — говорит Татьяна Щур.

Политзаключенному позволили длительное свидание — трое суток с проживанием в тюремном общежитии. В начале июня в Копейск к нему прилетит мать Лариса. Повезет 20 кг продуктов, газет и писем. В последний раз она видела сына в прошлом году в августе.

— Его вызывают на беседы и пытаются, чтобы он принял русское гражданство. Обрабатывают его. Рассказывают, как хорошо живется в России, — говорит мать. — В дальнейшем планируем перебираться в столицу всей семьей, потому что знаем, что Саша в Крым не вернется. Поэтому надо готовить какую-то базу для него.

Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014-го. Оба не признавали аннексию, их обвинили в подготовке терактов. Так называемый суд Крыма приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.