Победа на местных выборах укрепляет лидерство Тимошенко

Выборы в местные советы 29 апреля в 40 громадах стали последней репетицией перед президентскими и парламентскими выборами 2019 года. Победителем в очередной раз — уже шестую волну местных выборов подряд — стала "Батьківщина". В этот раз она получила рекордную поддержку — завоевала более 35% депутатских мест. Такой итог подсчета голосов по протоколам с участков с мокрыми печатями всех 40 округов, где проводились выборы.

Партия Юлии Тимошенко получила еще 277 местных депутатов, "Солидарность" Петра Порошенко — 212 (чуть больше 27%), Аграрная партия — 106 (14%), "Наш край" — 44 (6%), Радикальная партия Олега Ляшко — 39 (5%). Если же просуммировать результаты всех этапов выборов в объединенных громадах, то "Батьківщина" опережает ближайших конкурентов из президентской "Солидарности" более чем в полтора раза.

Для соратников Тимошенко важен не только абсолютный результат, но и "раскладка" по регионам. Из 17 областей, где в этот раз проходили выборы, "Батьківщина" победила в 11. И показала высокий результат даже в регионах с мощным административным ресурсом. Так, в Винницкой области она набрала 43%, в Запорожской — 40%, на Одесчине — 46%. В активе "Солидарности" — успех в трех областях.

Поражение пропрезидентских кандидатов кажется "партии власти" еще более досадным учитывая те надежды, которые она возлагала на эту волну местных выборов. Для достижения результата использовали давление, запугивание, принудительное снятие кандидатов. Но все это не помогло. Не трудно предсказать, что полный арсенал административных рычагов будет задействован и на национальных выборах в 2019 году. Однако "Батьківщина" уже имеет опыт побед в самых неблагоприятных условиях. У партии Юлии Тимошенко разветвленная крепкая система региональных организаций. Они способны и добиться результата, и защитить его — на участках, в избирательных комиссиях и судах.

Для "партии власти" каждая новая избирательная кампания оборачивается все более громким поражением. На Банковой пытаются за счет манипуляций с цифрами приуменьшить ее масштабы, даже выдать поражение за успех. Однако все очевиднее становится факт, который подтверждают и социологические опросы: все больше украинцев недовольны политикой действующей власти и считают, что страна идет не в правильном направлении. Поэтому отдают предпочтение тем политическим силам, которые предлагают понятную и близкую избирателям альтернативу. Именно в этом заключается главный секрет стабильного роста рейтингов Тимошенко и ее партии, которая становится олицетворением альтернативного курса развития страны.

Эксперт Корпорации стратегического развития "Гардарика" 53-летний Константин Матвиенко считает, что результаты местных выборов вполне можно экстраполировать на национальные выборы 2019 года.

— Шестые выборы в объединенных громадах — и шестая победа команды Юлии Тимошенко. Это свидетельство того, что в глазах все большего количества граждан именно она может вернуть в Украину мир, возродить экономику и навести порядок в стране, — говорит аналитик.

Результат в 35% значит, что фактически за "Батьківщину" готов проголосовать каждый третий украинец. О значительном отрыве Тимошенко от других кандидатов на должность президента свидетельствуют и данные последних социологических опросов. Даже тех, которые заказывали конкуренты "Батьківщини".

— Главная интрига будущих президентских гонок — борьба за второе место. А не за лидерство, — говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, 61 год. — Оно — за Тимошенко, это очевидно. Кто сможет составить ей конкуренцию — вот в чем вопрос.

По убеждению политолога, козырь Юлии Тимошенко в том, что за ней стоит реальная партийная сила, способная обеспечить победный результат. В то время как кандидаты, которые присутствуют преимущественно в столичных СМИ и не имеют структур на местах, на выборах в ОТГ продемонстрировали невысокие успехи. Далекие даже от тех рейтингов, которые им отводят социологи. И это, по словам Карасева, еще один урок местных выборов 29 апреля.