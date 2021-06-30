Отстраненные таможенники вернулись на работу

Более 80% таможенников, подозреваемых в коррупции и контрабанде, вернулись к работе. В апреле Совет национальной безопасности и обороны отстранил от исполнения обязанностей 127 человек. Больше всего в Галицкой таможне - 46. В Волынской, Закарпатской и Киевской - по 23 служащих, в Одесской - 22, в Киевской - восемь, в Буковинской - трех.

Во время проверок в действиях большинства из них нарушений не выявили. 105 из 127 продолжили работать. В отношении 22 продолжается расследование, заявили в Гостаможслужбе.

- Совет нацбезопасности не может отстранять кого-то от работы. Для этого есть соответствующие правоохранительные органы. Поэтому ничего удивительного, что люди восстанавливаются в должностях, - говорит политолог 55-летний Виталий Бала.

- СНБО превратилась в инструмент быстрых решений. Но они должны касаться того, чем занимается этот конституционно-совещательный орган - национальной безопасности и обороны. И быть прикреплены к судебным решениям. А сейчас Совет нацбезопасности заменяет собой все системы - судебную, правоохранительную. Это незаконно.

"Слуги народа" внесли законопроект, которым хотят запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО. Это приведет к узурпации власти Владимиром Зеленским. Инструмент санкций уже напоминает карательную структуру.

Инструмента защиты от узурпации нет. Надо менять власть. Начинать с монобильшинства в парламенте.