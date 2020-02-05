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четверг, 06 февраля 2020 07:50

"Офис президента усиливает диктат в парламенте"

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— Переходим к новому формату работы. Приняли закон о плане законопроектных работ. Это позволит понимать - что, за чем, зачем и когда будет приниматься, - говорит председатель Верховной Рады 36-летний Дмитрий Разумков на согласительном совете 3 февраля.

Третью сессию парламент открыл 4 февраля. Продлится шесть месяцев. В главный план внесли 400 законопроектов.

В этот день нардепы проголосовали за освобождение Алены Бабак от должности министра развития громад и территорий. В январе написала заявление. На ее место назначили 44-летнего Дениса Шмыгаля. Работал председателем Ивано-Франковской ОГА с августа прошлого года. Был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, руководителем департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА. Шмыгаль также стал вице-премьер-министром.

До того депутаты одобрили изменения в Конституцию, которые предусматривают уменьшение количества народных избранников с 450 до 300.

В Верховной Раде девятого созыва работают 423 народных депутата. На предыдущей сессии приняли 158 законов.

— Идет перекос в сторону президентской республики. Банковая хочет еще больше контролировать парламент. Для этого готовят и план работы, — говорит политолог 31-летний Николай Давидюк.

— Депутаты становятся политически беспозвоночными — не разрабатывают законы, перед голосованием их не читают. И обществу не объясняют, что принимают. По сути, уничтожается парламентаризм.

Если в "Слуге народа" окажется еще десяток таких, как Евгений Брагарь (предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. — ГПУ), то обвалится не только рейтинг партии, но и президента Зеленского.

— Вряд ли Офис президента и руководство парламента полностью откажутся от скорости в принятии решений. Будут искать золотую середину между турборежимом и результативностью, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

— У "Слуги народа" проблемы с внутренней дисциплиной. Часть депутатов склонны к излишнему самопиару. Требуется усиление ответственности.

"Голос" потерял свое лицо. "Европейская солидарность" забрала часть их избирателей. Это и проявилось в падении рейтинга. Проблема для партии Вакарчука — как сделать, чтобы избиратель понял, чем они отличаются от других политсил.

Юлия Тимошенко пытается стать самым заметным оппозиционным лидером. Перешла от сотрудничества со "Слугой народа" к резкой критике. Хочет получить бонусы на местных выборах. Возможно, как и партия Порошенко, надеется на досрочные парламентские.

4 партии прошли бы в Верховную Раду, если бы выборы проходили в январе. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко. "Слуга народа" набрала бы 38,9%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 14,8%, "ВО "Батьківщина" — 10,8%, "Европейская солидарность" — 10,6. Далее в рейтинге ВО "Свобода" — 4,6%; "Голос" — 4,4%; "Сила и честь" — 3,9%. Социологи опросили 2500 человек 24-28 января. Погрешность не превышает 2,24%.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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06
февраля

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