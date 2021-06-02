Офис президента хочет общаться с регионами

На этой неделе начнет работу Конгресс региональных властей, заявил заместитель руководителя Офиса президента 32-летний Кирилл Тимошенко.

- Будет состоять из двух палат. Первая - местные власти, главы объединенных громад, районные советы. Вторая - главы областных администраций и советов. В Офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. В президиум войдут по три представителя из обеих палат, министры и руководство Офиса, включая президента, - сказал Тимошенко.

Конгресс создают, чтобы помогать местной власти достучаться до Кабинета министров. Это нужно для постоянного диалога, объяснили на Банковой.

- Такая идея появляется время от времени. При Кучме был Совет регионов, теперь Конгресс региональных властей, - говорит один из авторов Конституции Роман Безсмертный, 55 лет.

- Как только переваливает второй год президентства и пора думать о следующей каденции, обращаются к теме регионов. Потому что нужно как-то с ними поддерживать отношения. Сначала команда Зеленского набросилась на представителей местного самоуправления с криками (10 июля 2019 года президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко во время совещания: "Выйди, разбойник". - ГПУ). Такой "лукашизм" - от слова Лукашенко. Затем набросились на Кличко, потому что хочется поживиться на бюджете. Теперь решили создать Конгресс.

Проблемы регионов не доходят до центра. Это можно решить только через двухпалатный парламент. Когда вторая палата будет представлять местное самоуправление, заниматься развитием регионов. Иначе походы на Киев донецких, днепропетровских, львовских и других будут продолжаться. Эти походы являются одной из причин таких явлений как Лазаренко и Янукович (бывший премьер-министр Павел Лазаренко принадлежал к так называемому Днепропетровскому клану - криминальной финансово-политической группе . Экс-президент Виктор Янукович - к Донецкому клану. - ГПУ).

- Офис президента пытается устранить из политики мэра Киева Виталия Кличко, который является руководителем Ассоциации городов Украины. Конгресс должен оттеснить эту организацию, - говорит председатель Комитета избирателей Украины 47-летний Алексей Кошель.

- Руководителям местных громад покажут, что они теперь будут ближе общаться с Офисом президента. Но Зеленского уже настолько изолировали, что даже народные депутаты не могут попасть на Банковую.

Есть проблемы во взаимодействии руководителей ОГА и представителей местных громад. Отсутствует логика назначений и увольнений председателей областных и районных администраций. Одного хорошего парня меняют на другого и не объясняют причину.

Создание Конгресса - это надувание щек. Подменяет реальную работу. Ни один такой орган не был эффективен. Проводили помпезные собрания, круглые столы. Этот Конгресс ничем не будет отличаться. Снимут красивое видео.

Местная власть ждет от центральной четкости в завершении реформы децентрализации.