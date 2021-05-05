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четверг, 06 мая 2021 07:00

Нужна уголовная ответственность за сокрытие российского гражданства

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Почти 500 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей имеют российское гражданство. Москва этому последовательно способствует. Поэтому цифра будет расти. Возникает вопрос - зачем Украине миллионы граждан РФ? Хоть через пять, хоть через 10 лет.

Кроме этого риторического вопроса, вырисовывается ответ на другой: Украине на оккупированной части важнее люди или территории? Становится все более ясно, что территории. В отличие от аннексированного Крыма, приобретение российского гражданства в оккупированном Донбассе является добровольным.

Киев сейчас с этим ничего не сделает. Однако может сигнализировать о том, что после деоккупации российской пятой колонне будет непросто. Например, принять законодательство о носителях гражданства РФ на территории Украины.

Должно быть категорическое требование по выходу из него. А до того - запрет на участие таких людей в выборах всех уровней и занятие должностей в государственных структурах и органах местного самоуправления. Целесообразно запретить участие в общественных объединениях. Лишить права пользования социальными льготами. Носители русского гражданства должны сообщать о нем украинским органам. За сокрытие следует ввести уголовную ответственность.

Такие нормы нужны Украине даже несмотря на оккупированные территории.

28 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова. Он победил на довыборах в Донецкой области. Медиа пишут о его связи с сепаратистами в 2014 году и российском гражданстве. Есть соответствующие документы.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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