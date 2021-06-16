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четверг, 17 июня 2021 07:40

Нулевая декларация будет действовать год

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Верховная Рада 15 июня поддержала президентский законопроект о налоговой амнистии капиталов для граждан. Украинцы, которые не платили налоги, смогут показать настоящее состояние - заполнить нулевую декларацию. Их за это наказывать не будут. С 1 сентября этого года до 1 сентября следующего проведут разовое добровольное декларирование.

В бюджет нужно будет оплатить сбор. 5% из активов в Украине; 9% - с собственности за рубежом; 2,5% - стоимости государственных облигаций, приобретенных в период амнистии. Это гораздо меньше предусмотренного сейчас 18-процентного налога на доходы физических лиц.

Нулевой декларацией не смогут воспользоваться чиновники, народные депутаты, которые были на должностях с 1 января 2010 года. Как и граждане под санкциями государства.

В декларацию не нужно вносить квартиру до 120 "квадратов", дом - до 240 кв. м, землю - до 10 тыс. га, нежилое помещение до 60 кв. м, автомобиль с объемом двигателя до 3 тыс. куб. см. Можно не указывать одно транспортное средство стоимостью до 2,25 млн грн, если это не яхта, самолет, вертолет или автобус. Не будут учитывать активы до 400 тыс. грн. Они считаются легальными.

Наличные декларировать нельзя, деньги придется положить в банк.

За неуплату налогов закон предусматривает штраф до 425 тыс. грн, лишение права занимать должности до трех лет и конфискацию имущества.

- Закон запрещает должностным лицам воспользоваться правом амнистии. Ринат Ахметов был народным депутатом, Игорь Коломойский - председателем Днепропетровской областной госадминистрации. Они не смогут заполнить нулевую декларацию. Как и Петр Порошенко, Вадим Новинский, Сергей Левочкин. Из олигархов может сделать это разве что Виктор Пинчук, - говорит директор Института социально-экономической трансформации 42-летний Илья Несходовский.

- Амнистия капиталов преждевременна. Закон мог бы заработать, если бы в Украине были эффективны налоговая система и суды. Они несовершенны, не раз становились предметом коррупционных скандалов. Поэтому это не даст результата.

- Почему бизнес не платит налоги? Они высокие или сверхвысокие. 18 процентов из гривны - это очень много. Чтобы начинать кампанию за легальные доходы, надо установить на уровне 10, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский.

- Проблема с происхождением доходов есть. Некоторые предприятия не были официально зарегистрированы. Их доход считается полученным преступным путем. Необходимо упростить условия ведения бизнеса. Зарегистрировать предприятие сейчас не проблема. Но сложно получить лицензии, разрешения.

Амнистия капиталов - это средство возродить доверие к государству. Срабатывает, когда одновременно происходят радикальные сдвиги в налоговой системе - уменьшение ставок, перезагрузка налоговой службы. Когда освободят последнего инспектора, который привык к живым деньгам. У бизнеса должно появиться понимание - в тени работать больше не выйдет, выгоднее легализоваться.

В Украине ее проводят без изменений в системе и снижения налогов. Поэтому у меня пессимистические прогнозы. К азаровской Государственной налоговой нет доверия. На неформальном уровне все знают, что это кормушка для любой правящей партии. Из черных доходов налоговиков уплачиваются расходы партий. Ну и налоговики имеют свою касту. У них есть связи на уровне парламента, правительства, с олигархами. Сопротивляются реформированию, как могут.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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