Настоящие партии выстрелят через одни выборы

- Украина способна быть лидером Восточной Европы. У нас сейчас классный период - поднимаются цены на металл, зерно. Будет два-три года такой обстановки, - говорит 73-летний Юрий Ехануров, народный депутат III-VI созывов, бывший министр экономики, обороны, экс-премьер.

Где вы были, когда Верховная Рада провозгласила Акт независимости?

- Занимал должность заместителя директора Киевгорстроя, - продолжает Юрий Ехануров. - Для нас независимость Украины началась с того, что помогали снимать памятники. Нам поручили отбойным молотком выбить и вывезти памятники Ленину, которые мы же установили в 1977-м.

Потом я пошел работать в Государственный экономический совет при правительстве. Дали помещение на пятом этаже Кабмина. При нас выкручивали табличку "Партком". И сказали готовить предложения к реформам.

Как тогда строили экономическую политику?

- После президентских выборов в 1991 году Государственный экономический совет указом Кравчука превратили в Государственную думу Украины. Нам согласовали подготовку 36 указов президента, которые должны были превратить Украину в рыночное государство. Мы сделали четыре. Первый Кравчук подписал, но потом отменил. Второй подписал, но его не выполняли. Третий предлагал незначительные изменения. А четвертым ликвидировали Госдуму, потому что мы далеко залезли.

Почему не выполняли указы президента?

- Поднялся шум в Верховной Раде: "Кравчук хочет собой заменить Кабмин? Не допустим".

Были уже у власти любимцы? Еще не олигархи, но люди, которые могли получать экономические преимущества.

- Таких не было. В это время богатели те, кто работал на экспорте. Тонна металла, условно, у нас стоила 100 рублей, а за границу ее продавали за 200 долларов. И приватизацию впоследствии проводили на средства, заработанные таким образом в конце 1980-х - начале 1990-х.

При правительстве Витольда Фокина объявили приватизацию. Чем она обернулась?

- Идеологически и законодательно все готовила команда министра экономики Владимира Ланового. Тогда в Раде прозвучала такая фраза председателя экономического комитета Владимира Пилипчука: "Сертификатная приватизация будет последним коммунистическим жестом" (все работники государственного предприятия получали сертификаты, которые позволяли владеть частью его имущества. Но на практике руководители не отдавали документы сотрудникам или скупали их за небольшие деньги. - ГПУ). И закон приняли. Стоимость предприятий была низкая. Не было желающих иностранцев купить их. Люди не понимали ничего и продавали акции за бесценок посредникам. Появились олигархи.

Что создал Леонид Кучма, с точки зрения государственных институтов?

- Налоговую, таможню, Министерство внутренних дел. "Кучма-1" - это было движение Украины вверх. Пик его управления состоялся, когда назначили правительство Виктора Ющенко. Впервые в 2000 году мы показали плюс в производстве.

Как работалось первым вице-премьером с премьером Ющенко?

- Я отвечал за реальный сектор экономики. Имели позорные огромные долги перед пенсионерами. Как-то я зашел к Виктору Ющенко и сказал: "Надо сесть перед тремя камерами телеканалов и объявить народу, что до конца года мы погасим долги. Тогда будем вынуждены". Он подумал и сделал это. Затем Кучма так его растирал, ужас: "В президенты хочешь?" Но решение приняли - и Ющенко поручил мне работать. Мы закрыли этот вопрос ко Дню Независимости 2000 года. Это была большая работа всего правительства.

Уже за первое полугодие вышли в плюс в промышленности. Посчитали все, и я сказал, что нам не нужны средства Международного валютного фонда. Ющенко сначала не поверил. Я сам поехал в Вашингтон и Совету директоров МВФ сказал: "Нам нужен кредит, один доллар". Все удивились, подумали - перевод неправильный.

Как Кучме удалось построить мощный институт президента?

- Он своим указом мог назначать и увольнять министров, а премьера - уволить. Каждый член правительства чувствовал зависимость. Все работали в пределах того, что сказала Банковая.

Когда Ющенко стал президентом, у него некоторое время были полномочия Кучмы. Как прошел этот период?

- Все партии бросились после Майдана за свою долю пирога. Каждый хотел иметь своего министра и председателя областной администрации. Я тихо сидел в парламенте и никого не трогал. Как-то поехал на конференцию в университет в Нью-Йорке - и в это время позвонил президент: "Немедленно вылетай в Днепропетровск. У нас нет ни одного главы райгосадминистрации". А это область, которая формирует бюджет Украины. И я через два дня уже был в Днипре. Пришел - а там полная приемная представителей партий, которые хотят должности. Посмотрел на них: "Опыт работы какой-то есть?" Нет, зато все революционеры. Тогда всех собрал и сказал: "Я на Майдане был с первого дня до последнего. Отвечал за него ночью. Вклад каждого из вас знаю. Но председателями администрации будут только люди, которые имеют опыт руководства". В результате Днепропетровщина быстро вышла на первое место среди областей по всем показателям.

В это время появилось понятие "любі друзі", начались коррупционные скандалы.

- Началась борьба, в результате которой я попал на Никопольский завод ферросплавов. И там меня застал звонок президента. Виктор Андреевич сказал, чтобы я немедленно ехал в Киев, меня назначают исполняющим обязанности премьера. Вечером того же дня я провел первое заседание. И сразу после того началась газовая война. Потому что предшественники не подписали договор с Россией.

Как это повлияло на нашу экономику и дальнейшее развитие?

- Удалось в четвертом квартале преодолеть падение, которое было летом. Провел октябрь-ноябрь в разговорах с бизнесом. С каждым олигархом встретился. Отдельно - с малым и средним бизнесом. Тогда мы уже были настоящей властью, способной нормально работать и принимать решения. А в марте 2006-го состоялись выборы. Я видел, что придется передавать дела Виктору Януковичу.

Вы были также министром обороны в его правительстве.

- Мы имели директиву продолжить бездумное сокращение Вооруженных сил. Но сделали обратное - подготовили законопроект об увеличении численности. Нас обзывали по-разному, однако меня поддержал главнокомандующий Виктор Ющенко и Совет нацбезопасности и обороны. Армию больше не сокращали. Но началась война между премьером и президентом. И на 2009-й в Украине был самый низкий уровень финансирования Вооруженных сил - 0,87 процента валового внутреннего продукта. Армия буквально обнищала.

Как описали бы эпоху президента Ющенко?

- У нас любят, чтобы президент палку в руках держал. Кучма умел такой дать по голове каждому. Виктор Андреевич - большой демократ. Это ему мешало.

Мы получили Януковича, потому что общество хотело сильной руки?

- К власти пришли люди из культуры "местный ребят" из городков, которые выросли вокруг заводов. Они бескомпромиссно работали. Такого мировоззрения, как у Ющенко, и близко не было. И мы получили в результате второй Майдан.

Как описали бы времена Петра Порошенко?

- Правильно кто-то сказал: "Отдал бы Липецкую фабрику, был бы второй раз президентом". Но против натуры не попрешь.

Каким вы видите президентство Зеленского?

- Опять идем к сильной руке. Нынешний глава государства видит пример Ющенко, который долго и терпеливо озвучивал правильные лозунги, а народ не избрал его во второй раз. Янукович вел себя так нагло, что его свергли. Зеленский ищет середину.

Когда в Украине появятся настоящие партии?

- Они зарождаются. Выстрелят через три-четыре года - через одни выборы.

Отказался работать в правительстве Тимошенко

Юрий Ехануров родился 23 августа 1948 года в селе Белькачи Учурского района в Якутии. Отец Иван Михайлович был бурильщиком, бурят по национальности. Мать Галина Ивановна Трибель - украинка.

В 1963-м окончил Буйскую восьмилетнюю школу Бичурского район Бурятии и 15-летним переехал в Киев. Здесь выучился в строительном техникуме и институте народного хозяйства.

Работал на заводе железобетонных изделий. 30-летним руководил трестом "Киевгорстройкомплект". Был заместителем начальника Главкиевгорстроя по экономическим вопросам.

В 1991-1998-ом работает в Государственном экономическом совете Украины, заместителем главы Киевской городской администрации и министра экономики, председателем Фонда госимущества. Народный депутат III-VI созывов.

С апреля 2005-го был председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Затем по август 2006 года - премьер-министром Украины. 2007-2009 года - министр обороны.

В ноябре 2007 года отказался подписывать коалиционное соглашение между "Нашей Украиной" и "Батьківщиною".

- Единственное условие моего участия в работе коалиционного Кабмина - профессионализм команды. Участвовать в клубе популистов не собираюсь. В правительстве Юлии Тимошенко не буду ни при каких обстоятельствах, - сказал он.

Супруга 73-летняя Елена - по образованию инженер-строитель. Сын 46-летний Дмитрий - бизнесмен.

Любимый писатель - Антон Чехов, художник - Клод Моне. Блюдо - пельмени.