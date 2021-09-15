Настоящие партии выстрелят через одни выборы

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 189
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 225
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 702
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 441
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2178
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 585
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 513
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 801
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 603
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2439
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 297
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 06:25

Настоящие партии выстрелят через одни выборы

  Комментировать
 

- Украина способна быть лидером Восточной Европы. У нас сейчас классный период - поднимаются цены на металл, зерно. Будет два-три года такой обстановки, - говорит 73-летний Юрий Ехануров, народный депутат III-VI созывов, бывший министр экономики, обороны, экс-премьер.

Где вы были, когда Верховная Рада провозгласила Акт независимости?

- Занимал должность заместителя директора Киевгорстроя, - продолжает Юрий Ехануров. - Для нас независимость Украины началась с того, что помогали снимать памятники. Нам поручили отбойным молотком выбить и вывезти памятники Ленину, которые мы же установили в 1977-м.

Потом я пошел работать в Государственный экономический совет при правительстве. Дали помещение на пятом этаже Кабмина. При нас выкручивали табличку "Партком". И сказали готовить предложения к реформам.

Как тогда строили экономическую политику?

- После президентских выборов в 1991 году Государственный экономический совет указом Кравчука превратили в Государственную думу Украины. Нам согласовали подготовку 36 указов президента, которые должны были превратить Украину в рыночное государство. Мы сделали четыре. Первый Кравчук подписал, но потом отменил. Второй подписал, но его не выполняли. Третий предлагал незначительные изменения. А четвертым ликвидировали Госдуму, потому что мы далеко залезли.

Почему не выполняли указы президента?

- Поднялся шум в Верховной Раде: "Кравчук хочет собой заменить Кабмин? Не допустим".

Были уже у власти любимцы? Еще не олигархи, но люди, которые могли получать экономические преимущества.

- Таких не было. В это время богатели те, кто работал на экспорте. Тонна металла, условно, у нас стоила 100 рублей, а за границу ее продавали за 200 долларов. И приватизацию впоследствии проводили на средства, заработанные таким образом в конце 1980-х - начале 1990-х.

При правительстве Витольда Фокина объявили приватизацию. Чем она обернулась?

- Идеологически и законодательно все готовила команда министра экономики Владимира Ланового. Тогда в Раде прозвучала такая фраза председателя экономического комитета Владимира Пилипчука: "Сертификатная приватизация будет последним коммунистическим жестом" (все работники государственного предприятия получали сертификаты, которые позволяли владеть частью его имущества. Но на практике руководители не отдавали документы сотрудникам или скупали их за небольшие деньги. - ГПУ). И закон приняли. Стоимость предприятий была низкая. Не было желающих иностранцев купить их. Люди не понимали ничего и продавали акции за бесценок посредникам. Появились олигархи.

Что создал Леонид Кучма, с точки зрения государственных институтов?

- Налоговую, таможню, Министерство внутренних дел. "Кучма-1" - это было движение Украины вверх. Пик его управления состоялся, когда назначили правительство Виктора Ющенко. Впервые в 2000 году мы показали плюс в производстве.

Как работалось первым вице-премьером с премьером Ющенко?

- Я отвечал за реальный сектор экономики. Имели позорные огромные долги перед пенсионерами. Как-то я зашел к Виктору Ющенко и сказал: "Надо сесть перед тремя камерами телеканалов и объявить народу, что до конца года мы погасим долги. Тогда будем вынуждены". Он подумал и сделал это. Затем Кучма так его растирал, ужас: "В президенты хочешь?" Но решение приняли - и Ющенко поручил мне работать. Мы закрыли этот вопрос ко Дню Независимости 2000 года. Это была большая работа всего правительства.

Уже за первое полугодие вышли в плюс в промышленности. Посчитали все, и я сказал, что нам не нужны средства Международного валютного фонда. Ющенко сначала не поверил. Я сам поехал в Вашингтон и Совету директоров МВФ сказал: "Нам нужен кредит, один доллар". Все удивились, подумали - перевод неправильный.

Как Кучме удалось построить мощный институт президента?

- Он своим указом мог назначать и увольнять министров, а премьера - уволить. Каждый член правительства чувствовал зависимость. Все работали в пределах того, что сказала Банковая.

Когда Ющенко стал президентом, у него некоторое время были полномочия Кучмы. Как прошел этот период?

- Все партии бросились после Майдана за свою долю пирога. Каждый хотел иметь своего министра и председателя областной администрации. Я тихо сидел в парламенте и никого не трогал. Как-то поехал на конференцию в университет в Нью-Йорке - и в это время позвонил президент: "Немедленно вылетай в Днепропетровск. У нас нет ни одного главы райгосадминистрации". А это область, которая формирует бюджет Украины. И я через два дня уже был в Днипре. Пришел - а там полная приемная представителей партий, которые хотят должности. Посмотрел на них: "Опыт работы какой-то есть?" Нет, зато все революционеры. Тогда всех собрал и сказал: "Я на Майдане был с первого дня до последнего. Отвечал за него ночью. Вклад каждого из вас знаю. Но председателями администрации будут только люди, которые имеют опыт руководства". В результате Днепропетровщина быстро вышла на первое место среди областей по всем показателям.

В это время появилось понятие "любі друзі", начались коррупционные скандалы.

- Началась борьба, в результате которой я попал на Никопольский завод ферросплавов. И там меня застал звонок президента. Виктор Андреевич сказал, чтобы я немедленно ехал в Киев, меня назначают исполняющим обязанности премьера. Вечером того же дня я провел первое заседание. И сразу после того началась газовая война. Потому что предшественники не подписали договор с Россией.

Как это повлияло на нашу экономику и дальнейшее развитие?

- Удалось в четвертом квартале преодолеть падение, которое было летом. Провел октябрь-ноябрь в разговорах с бизнесом. С каждым олигархом встретился. Отдельно - с малым и средним бизнесом. Тогда мы уже были настоящей властью, способной нормально работать и принимать решения. А в марте 2006-го состоялись выборы. Я видел, что придется передавать дела Виктору Януковичу.

Вы были также министром обороны в его правительстве.

- Мы имели директиву продолжить бездумное сокращение Вооруженных сил. Но сделали обратное - подготовили законопроект об увеличении численности. Нас обзывали по-разному, однако меня поддержал главнокомандующий Виктор Ющенко и Совет нацбезопасности и обороны. Армию больше не сокращали. Но началась война между премьером и президентом. И на 2009-й в Украине был самый низкий уровень финансирования Вооруженных сил - 0,87 процента валового внутреннего продукта. Армия буквально обнищала.

Как описали бы эпоху президента Ющенко?

- У нас любят, чтобы президент палку в руках держал. Кучма умел такой дать по голове каждому. Виктор Андреевич - большой демократ. Это ему мешало.

Мы получили Януковича, потому что общество хотело сильной руки?

- К власти пришли люди из культуры "местный ребят" из городков, которые выросли вокруг заводов. Они бескомпромиссно работали. Такого мировоззрения, как у Ющенко, и близко не было. И мы получили в результате второй Майдан.

Как описали бы времена Петра Порошенко?

- Правильно кто-то сказал: "Отдал бы Липецкую фабрику, был бы второй раз президентом". Но против натуры не попрешь.

Каким вы видите президентство Зеленского?

- Опять идем к сильной руке. Нынешний глава государства видит пример Ющенко, который долго и терпеливо озвучивал правильные лозунги, а народ не избрал его во второй раз. Янукович вел себя так нагло, что его свергли. Зеленский ищет середину.

Когда в Украине появятся настоящие партии?

- Они зарождаются. Выстрелят через три-четыре года - через одни выборы.

Отказался работать в правительстве Тимошенко

Юрий Ехануров родился 23 августа 1948 года в селе Белькачи Учурского района в Якутии. Отец Иван Михайлович был бурильщиком, бурят по национальности. Мать Галина Ивановна Трибель - украинка.

В 1963-м окончил Буйскую восьмилетнюю школу Бичурского район Бурятии и 15-летним переехал в Киев. Здесь выучился в строительном техникуме и институте народного хозяйства.

Работал на заводе железобетонных изделий. 30-летним руководил трестом "Киевгорстройкомплект". Был заместителем начальника Главкиевгорстроя по экономическим вопросам.

В 1991-1998-ом работает в Государственном экономическом совете Украины, заместителем главы Киевской городской администрации и министра экономики, председателем Фонда госимущества. Народный депутат III-VI созывов.

С апреля 2005-го был председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Затем по август 2006 года - премьер-министром Украины. 2007-2009 года - министр обороны.

В ноябре 2007 года отказался подписывать коалиционное соглашение между "Нашей Украиной" и "Батьківщиною".

- Единственное условие моего участия в работе коалиционного Кабмина - профессионализм команды. Участвовать в клубе популистов не собираюсь. В правительстве Юлии Тимошенко не буду ни при каких обстоятельствах, - сказал он.

Супруга 73-летняя Елена - по образованию инженер-строитель. Сын 46-летний Дмитрий - бизнесмен.

Любимый писатель - Антон Чехов, художник - Клод Моне. Блюдо - пельмени.

Автор: Олег РЫБАЧУК, глава Центра совместных действий в рамках проекта # укрдерждовгобуд
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Настоящие партии выстрелят через одни выборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 12519
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8298
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4428
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4104
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4095
Политика
Если не будет реформ, США поставят крест на Зеленском
Если не будет реформ, США поставят крест на Зеленском Просмотров: 360
"Конституцию и закон Зеленский превращает в трагикомедию"
"Конституцию и закон Зеленский превращает в трагикомедию" Просмотров: 54
Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона
Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона Просмотров: 9
"Изменить место регистрации можно, не выходя из дома"
"Изменить место регистрации можно, не выходя из дома" Просмотров: 45
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости 6 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
Голосов: 12
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть