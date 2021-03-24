Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко

Фермерские профильные организации бьют тревогу, а общественные объединения призывают к сопротивлению. Украинцы еле отошли от того, как год тому назад грубо ночью, с нарушением Конституции, протолкнули закон о распродаже земли. Осознавая свой будущий проигрыш в Конституционном суде, "слуги" попытались в турборежиме протолкнуть еще два законопроекта, которые не только закрепят продажу украинской земли иностранцам, но и уничтожат фермерство и отдадут за бесценок недра - сокровище будущих поколений. Атаку остановили благодаря непоколебимой позиции Юлии Тимошенко и ее партии "Батьківщина", которая единственная из парламентских фракций защищает интересы народа и фермерства. Но борьба только начинается.

Последняя парламентская неделя показала, что для монобольшинства нет никаких насущных проблем в государстве. Ни головокружительного падения экономики, ни коронавирусной эпидемии, ни тарифного кризиса - и тем более нет кризиса политического, хотя правительство расписалось в собственной неспособности выполнять даже пошаговые решения Верховной Рады.

Вместо того, чтобы решать проблемы страны, "Слуги народа" в турборежиме пытались протолкнуть через парламент законопроекты "второго этапа земельной реформы", №2194 и 2195. Для фермеров и сельскохозяйственной отрасли - это тотальная зачистка области под новых хозяев. Скорее всего, иностранных.

На это указывает экспертное заключение Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, которая решительно выступила против. Законопроекты убирают все предохранители перед массовой скупкой земель иностранцами и иностранными юридическими лицами. Также они облегчают рейдерский захват земель постоянного использования, на которых сейчас работают малые фермеры. Владельцы паев будут иметь значительно меньше прав, чем арендаторы - крупные агрохолдинги, к которым относятся даже американские пенсионные фонды.

Самый опасный "подарок" законопроектов от "монобильшинства" - это приоритет на земельных торгах не для фермера и не для крестьянина, а для разработчика недр. Вместе с разрешением на снятие верхнего слоя почвы и изменением целевого назначения земли это приведет к уничтожению не только фермерства, но и украинских черноземов. "Слуги" предусмотрительно извлекают из Земельного кодекса понятие особо ценных земель, чтобы их распродать по дешевке как бесплодные скалы или пустыни, а затем на их месте возводить что угодно - хоть радиоактивные свалки.

Бьют тревогу и экологи. Передача в частные руки коммунальных природных территорий приведет к уничтожению природоохранных зон, предостерегает председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк. Уже есть жуткое доказательство - политический эксперт Наталья Глоба еще год тому назад приводила пример села Семеновка на Черниговщине, где агрохолдинги "дохозяйничались" до превращения чернозема в пустыню. А законопроекты от монобольшинства убирают весь государственный надзор.

Политический эксперт Игорь Петренко отмечает, что подобное хозяйствование, умноженное на климатические изменения в Европе, приведет к падению плодородия украинской земли на 50%.

Продажа земли при отсутствии контроля и при полном праве новых владельцев делать с ней все, что заблагорассудится, станет кражей не только народной собственности, но и будущего страны.

На пути этого ужаса в парламенте стала только фракция "Батьківщина" и ее лидер Юлия Тимошенко. Они подали более тысячи поправок, добились их рассмотрения по полной процедуре и благодаря этому заблокировали принятие антиукраинских законов. Это последовательная и четкая позиция, направленная на защиту фермеров и крестьян.

Поэтому поддержка "Батьківщини" в народе неуклонно увеличивается - рост рейтинга и положительную динамику отмечают все политические эксперты.

Именно Юлию Тимошенко люди видят наиболее профессиональной и компетентной спасительницей страны от кризисов по всем фронтам.

И она не подведет.