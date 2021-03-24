Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 360
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 603
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 630
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 909
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 792
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 603
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 675
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 315
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 05:20

Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко

  Комментировать
 

Фермерские профильные организации бьют тревогу, а общественные объединения призывают к сопротивлению. Украинцы еле отошли от того, как год тому назад грубо ночью, с нарушением Конституции, протолкнули закон о распродаже земли. Осознавая свой будущий проигрыш в Конституционном суде, "слуги" попытались в турборежиме протолкнуть еще два законопроекта, которые не только закрепят продажу украинской земли иностранцам, но и уничтожат фермерство и отдадут за бесценок недра - сокровище будущих поколений. Атаку остановили благодаря непоколебимой позиции Юлии Тимошенко и ее партии "Батьківщина", которая единственная из парламентских фракций защищает интересы народа и фермерства. Но борьба только начинается.

Последняя парламентская неделя показала, что для монобольшинства нет никаких насущных проблем в государстве. Ни головокружительного падения экономики, ни коронавирусной эпидемии, ни тарифного кризиса - и тем более нет кризиса политического, хотя правительство расписалось в собственной неспособности выполнять даже пошаговые решения Верховной Рады.

Вместо того, чтобы решать проблемы страны, "Слуги народа" в турборежиме пытались протолкнуть через парламент законопроекты "второго этапа земельной реформы", №2194 и 2195. Для фермеров и сельскохозяйственной отрасли - это тотальная зачистка области под новых хозяев. Скорее всего, иностранных.

На это указывает экспертное заключение Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, которая решительно выступила против. Законопроекты убирают все предохранители перед массовой скупкой земель иностранцами и иностранными юридическими лицами. Также они облегчают рейдерский захват земель постоянного использования, на которых сейчас работают малые фермеры. Владельцы паев будут иметь значительно меньше прав, чем арендаторы - крупные агрохолдинги, к которым относятся даже американские пенсионные фонды.

Самый опасный "подарок" законопроектов от "монобильшинства" - это приоритет на земельных торгах не для фермера и не для крестьянина, а для разработчика недр. Вместе с разрешением на снятие верхнего слоя почвы и изменением целевого назначения земли это приведет к уничтожению не только фермерства, но и украинских черноземов. "Слуги" предусмотрительно извлекают из Земельного кодекса понятие особо ценных земель, чтобы их распродать по дешевке как бесплодные скалы или пустыни, а затем на их месте возводить что угодно - хоть радиоактивные свалки.

Бьют тревогу и экологи. Передача в частные руки коммунальных природных территорий приведет к уничтожению природоохранных зон, предостерегает председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк. Уже есть жуткое доказательство - политический эксперт Наталья Глоба еще год тому назад приводила пример села Семеновка на Черниговщине, где агрохолдинги "дохозяйничались" до превращения чернозема в пустыню. А законопроекты от монобольшинства убирают весь государственный надзор.

Политический эксперт Игорь Петренко отмечает, что подобное хозяйствование, умноженное на климатические изменения в Европе, приведет к падению плодородия украинской земли на 50%.

Продажа земли при отсутствии контроля и при полном праве новых владельцев делать с ней все, что заблагорассудится, станет кражей не только народной собственности, но и будущего страны.

На пути этого ужаса в парламенте стала только фракция "Батьківщина" и ее лидер Юлия Тимошенко. Они подали более тысячи поправок, добились их рассмотрения по полной процедуре и благодаря этому заблокировали принятие антиукраинских законов. Это последовательная и четкая позиция, направленная на защиту фермеров и крестьян.

Поэтому поддержка "Батьківщини" в народе неуклонно увеличивается - рост рейтинга и положительную динамику отмечают все политические эксперты.

Именно Юлию Тимошенко люди видят наиболее профессиональной и компетентной спасительницей страны от кризисов по всем фронтам.

И она не подведет.

Автор: Александр КУДИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 33273
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 12078
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 9756
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6318
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6282
Политика
"Мы повзрослели. Очищаем команду"
"Мы повзрослели. Очищаем команду" Просмотров: 63
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой Просмотров: 9
Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского
Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского Просмотров: 36
"Улица вышла. Теперь думать надо Зеленскому"
"Улица вышла. Теперь думать надо Зеленскому" Просмотров: 2898
У президента требовали освободить политзаключенных
У президента требовали освободить политзаключенных Просмотров: 9
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 69
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть