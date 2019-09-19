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пятница, 20 сентября 2019 07:31

Народные депутаты каждое воскресенье бегают четыре километра

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— Здесь такая замечательная компания. Ребята тренированнее, а я занимаюсь ради удовольствия, поэтому бегу немного медленнее, - говорит 37-летний Андрей. Фамилию не называет. Говорит, имеет бизнес. 15 сентября ждет на площади Конституции возле Верховной Рады, когда народные депутаты соберутся на пробежку.

В 8:30 здесь до десяти человек. Начало в 9:00. Сегодня — их пятый забег. Такую традицию ввели депутаты из "Слуги народа" и "Голоса". Приглашают желающих и каждый раз — нового спецгостя. С ними бегали глава таможни Максим Нефедов и гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

Забег состоит из двух частей: 4 км по Мариинскому парку для всех и на Труханов остров — для самых выносливых.

— Как-то сегодня маловато людей, — говорит один из трех разминающихся мужчин в шортах.

— Все будет, — отвечает второй.

— Они же вчера на YES были (12-14 сентября состоялся ежегодный форум "Ялтинская европейская стратегия". Учредитель - украинский олигарх Виктор Пинчук. — ГПУ).

— Беня (прозвище олигарха Игоря Коломойского. — ГПУ) там начал заявять — что он не олигарх, — смеются.

Большинство присутствующих — предприниматели. Подходит глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 44-летний Тимур Хромаев. Становится делать упражнения.

— Всем привет, — в 8:55 нардеп из "Слуги народа" 31-летняя Галина Янченко присоединяется к выстроившимся кругом участникам.

Те, кто пришли раньше, разминаются или бегают вдоль Мариинского дворца. На улице ниже +20°C, почти все надели спортивные кофты. Женщины без макияжа. Кто-то включил музыкальную колонку.

Без 2 мин. девять вместе начинают разминку. Знакомятся — каждый называет свое имя, место работы. Кое-кто делится, что хочет узнать от депутатов. Собираются до 40 человек.

— Бегаю, а в свободное время подрабатываю народным депутатом, — говорит 29-летний Ярослав Железняк из "Голоса".

Подходит парламентский охранник. Кто-то из толпы спрашивает, надо ли спецразрешение для занятий перед Радой. Второй уточняет, что здесь бегают народные депутаты.

— Они не бегают, они катятся, — говорит охранник и уходит. Все хохочут.

Оставляют кофты и бегут по парку в сторону станции Арсенальная. Берут быстрый темп. Первые — Ярослав Железняк и Тимур Хромаев. Далее депутат из "Голоса" 32-летняя Леся Василенко. Позади из колонки играет "Мое сердце" российской группы "Сплин". Кто-то шутит, что такую песню надо включить под конец пробежки.

— По средам, пятницам делаю специальные беговые упражнения. На русском звучит лучше — СБУ: "специальные беговые упражнения", — говорит Железняк. Он готовится к марафону. 13 октября будет бежать 42 км 195 м. — Чтобы достичь результата на таких соревнованиях, надо много времени. Я делаю это либо утром, либо вечером, либо на выходных. Занимался триатлоном, его пришлось отложить — не успеваю.

Много времени в парламенте идет вхолостую. Политики тратят на пиар, а могли бы использовать на написание более качественных законов. Есть немало неэффективных процедур, поэтому предлагаем изменить регламент. Мне жаль времени людей, которые пришли в парламент, и денег граждан, которые оплачивают эту работу.

Бегуны возвращаются на площадь Конституции через 30 мин. Становятся для фото.

— Я работаю в структуре, которой нужны качественные законы, — говорит Хромаев. — Мы сейчас много пишем для депутатов, чтобы они продвигали это в Раде. О результатах говорить рано. Еще не приняли критическую массу законов, необходимых для изменений в стране. Вот следующим будет закон о новых финансовых инструментах — он позволит создать много полезного для аграриев, энергетики.

Два десятка участников с Железняком бегут на Труханов остров. Остальные с Хромаевым идут в кафе вблизи парламента. Садятся за деревянными столиками на улице. Некоторые женщины набрасывают на плечи пледы. Заказывают латте, эспрессо, капучино, ромашковый чай и "Моршинскую". Цены на кофе 35-55 грн.

— С прошлым парламентом можно было только мечтать о таком, — Хромаев сидит на почетном месте, говорят с Галиной Янченко о приватизации, кредитах, инвестициях, частных пенсионных фондах.

— Пока мы с вами не начнем инвестировать в свою страну, никто не придет и деньги не положит, — Хромаев заканчивает фразу на украинском.

— Это правда, за этим столом сидит куча людей, у которых деньги под матрасом. Они любят стабильность. Уверенность, что у тебя их не отберут, — соглашается Галина.

Официант выносит кофе и спрашивает, кто заказывал. Несколько раз заказчики не находятся. Их кофе идет в другие руки.

Янченко интересуется мнением Хромаева по одному из принятых в парламенте документов.

— Мы молодцы?

— Вы еще даже не начинали, - отвечает он.

Некоторые обмениваются номерами телефонов.

— Если вы ей простите, к вам не будет доверия, — говорит мужчина лет 35 в зеленой куртке о нардепе из "Европейской солидарности" Ирине Геращенко. Ее хотели отстранить от пяти пленарных заседаний. 10 сентября в Раде она назвала "Слуг народа" "зелеными человечками". Так говорили на оккупантов в Крыму.

— Она за две минуты трижды нарушила регламент, — говорит Галина Янченко.

— Может, в суд подать? — продолжает мужчина.

Около 10:40 депутаты расходятся.

Ближе всего идти домой мажоритарщику от "Слуги народа" 39-летнему Юрию Камельчуку. Он живет в гостинице "Киев" напротив Верховной Рады. Впоследствии планирует снять квартиру.

- Жить в отеле удобно - все рядом, - говорит Камельчук. — Успеваю прочитать 95 процентов законопроектов. По некоторым пришлось довериться коллегам из профильных комитетов. Но проблемы с большими объемами нет. Их дают заранее, да и никто не запрещает за день-два самостоятельно посмотреть на сайте Рады. С Зеленским видимся дважды в месяц, может, чаще.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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сентября

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