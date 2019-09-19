"Надо уменьшить налоги. Этого правительство Гончарука не сделало"

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Его должен обработать бюджетный комитет. В двух чтениях принять Верховная Рада и подписать президент.

Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Минимальная зарплата с 1 января будет 4723 грн. Доходы составят 1,079 трлн грн, расходы — 1,170 трлн. Планируют позаимствовать 380 млрд грн от кредиторов. Рост экономики ожидают на уровне 3,3%. На образование закладывают 136,4 млрд грн, на медицину — 108 млрд на армию — 102,6 млрд грн. На субсидии направят 47,6 млрд грн.

— Наша стратегия — чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года, надо планировать на средне - и долгосрочный период. Мы в последний раз принимаем бюджет на год. В дальнейшем бюджету будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации, — говорит премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук.

Рада утвердила правительство 29 августа. В Кабмине работают два вице-премьера и 16 министров.

- Цифры реалистичные. Но все будет зависеть от того, сможет ли правительство действительно делать реформы, — говорит бывший заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко, 61 год.

— Бюджет ничем не отличается от предыдущих. И в этом проблема. Значит, не можем ожидать и реальных экономических изменений. Пока трудно понять, как будет действовать правительство. Заявили о дерегулировании — то есть об упрощении ведения бизнеса, но в парламенте регистрируются законопроекты, где механизмы налогообложения и отчетности сложнее.

Последние пять лет ничего не делали в активной экономической политике. Если так будет и дальше, то экономика так и будет расти — на 3,3 процента. Но не будем иметь значительного роста.

Планирование бюджета более, чем на год ничего не даст. Не из-за бездарности. А из-за финансовой, курсовой и инфляционной нестабильности. Бюджет по-прежнему трещит по швам.

— Бюджет принципиально не отличается от прошлогоднего, — говорит экономист 37-летний Сергей Фурса.

— Курс доллара пересмотрят — его уменьшат. Потому что гривна сейчас намного сильнее, чем была. У внутренних игроков-безумный оптимизм. Дефицит бюджета в 2 процента — невысокий. 3,3 процента роста ВВП-реалистичны. Впоследствии могут заложить 5, как обещали президенту. Но это скорее желаемое. Предпосылок для роста пока не видно.

То, что бюджет будут планировать на три года — положительно. Так можно перетаскивать расходы, если не успели их освоить.

— Правительство должно уменьшить давление на экономику. Прежде всего налоговую. При этом гарантировать безопасность граждан и равные правила игры на рынках, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, 41 год.

— Кабмин делает правильно, когда увеличивает расходы на строительство дорог (в дорожный фонд заложили 69,7 млрд грн, в прошлом году — 50,4 млрд. — ГПУ). Это инфраструктура.

С другой стороны, не видим шагов, которые поощряли бы украинцев вкладывать деньги в свою экономику. Надо уменьшить нагрузки на зарплату через налоговые, социальные льготы. Этого правительство Гончарука не сделало.

После 2016-го мы каждый год живем лучше, предыдущего. Тогда удалось вытащить страну из глубокого падения 2014-2015 годов. Реальные доходы населения растут, ВВП растет. Такие темпы можем продолжить. Увеличивается спрос на государственные облигации на мировом рынке. Их скупают массово. Это означает, что инвесторы воспринимают Украину положительно. Главное — чтобы зашли реальные инвестиции в строительство предприятий, создание рабочих мест.

Единственное, что настораживает — закладывание для расчета доходов курса 28,2 гривны за доллар. Сейчас он меньше 25 гривен. И ситуация на мировых рынках для нас благоприятная. Получается, мы завышаем доходы, закладывая такой курс. Это может привести к невыполнению бюджета, как сейчас.