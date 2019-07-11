"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"

Досрочные парламентские выборы призваны завершить цикл обновления властных институтов в Украине. Избрание президента Владимира Зеленского продемонстрировало, что украинцы отвергают неэффективную политику, хотят обновления власти. Люди ждут простых и понятных шагов от государства, стремятся увидеть ощутимые изменения.

21 июля украинцы фактически будут выбирать нового премьер-министра. Ведь каждая партия, имеющая шансы попасть в Верховную Раду, рассчитывает возглавить правительство и начать осуществление своей программы.

На пост премьера претендует и Юлия Тимошенко. Она имеет опыт правительственной работы, четкую идеологию и стратегию действий. У нее есть политическая воля, знание "узких мест" управления государственной машиной и успешный опыт сотрудничества с международными институтами. При нынешних обстоятельствах такая сильная личность на посту премьера может сбалансировать не слишком готового к своей роли главу государства и быть противовесом возможной узурпации власти.

Лидер "Батьківщини" заявила о готовности работать в коалиции с проевропейскими силами в новом парламенте.

Одно из преимуществ Тимошенко — она готова действовать немедленно. Ее команда вместе с экспертами пять лет разрабатывала пошаговую стратегию действий "Новый курс Украины" для развития всех сфер жизни. И готова предложить этот документ как основу для неотложных шагов власти. Чтобы обеспечить результат, ощутимый для каждого уже в первые месяцы ее работы.

— Надо действовать немедленно. Создавать коалицию действий из современных проевропейских сил. У нас есть шанс поднять страну и людей. Наша команда готова этом помочь, — говорит Юлия Тимошенко.

Накануне выборов лидер "Батьківщини" продемонстрировала позицию по всем болевым точкам в повестке дня страны.

Первые ощутимые результаты для украинцев, по убеждению Юлии Тимошенко, даст решение вопросов снижения тарифов и обеспечения старшего поколения достойными пенсиями.

Настаивает, чтобы минимальная пенсия была не ниже прожиточного минимума, то есть не менее 3094 грн. Предлагает это учесть в бюджете на 2020 год. Ведь законом предусмотрен прожиточный минимум. Но предыдущая власть пошла против прав человека. У нас 71% пенсионеров получают и по 1300, и по 1400 грн. Хотя государство определило: если платить меньше, человек не выживет.

Юлия Тимошенко последовательно отстаивает путь цивилизованного земельного фермерства в Украине, выступает против продажи сельскохозяйственной земли за бесценок.

Ее логика такая: весь мир развивает семейное фермерство как места, где люди могут жить, работать и перерабатывать сырье, обеспечивая семьи и государство. Украина свернула с этого пути. Предоставила земельное право крупным корпорациям, которые скупили у людей наделы за бесценок и собрали в одних руках 700-800 тыс. га.

— Сейчас эти крупные монополии стали совместными предприятиями с иностранным капиталом. По сути, контролируются зарубежными корпорациями. Мы продаем рекордное количество зерна, но не получаем нормальных доходов — отдаем сырье, теряя на переработке сотни миллиардов, — объясняет политик.

Тимошенко убеждена: государство для развития агросектора должна дать максимальную поддержку фермерам, малым, средним предприятиям. Надо изменить политику Нацбанка и давать кредиты под 2-5% годовых, как в Европе, а не 20%, как у нас. И не под залог, а под страховку. Следующие шаги — единый налог на гектар земли и переход от сырьевой к переработанной продукции. А пока не решатся эти вопросы — следует продлить мораторий.

Лидер "Батьківщини" призвала все ответственные стороны вывести из ступора бюджетный процесс. Он завис из-за предвыборных баталий.

— Вследствие бездарного управления страной имеем 7 миллиардов гривен дефицита государственного бюджета. Это означает, что потеряна управляемость бюджетными процессами. Как снежный ком, накапливаются внутренние краткосрочные заимствования. Мы впервые достигли критической цифры в обеспечении экономики кредитами, — заявляет она, обращаясь к парламенту и правительственным структурам.

Для финансовой стабилизации страны лидер "Батьківщини" предлагает после парламентских выборов сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. Политик убеждает — в Нацбанке выстроена финансовая пирамида, где валютные ресурсы нам давали под 20-25% годовых и так вымывали из государства почти $13 млрд за четыре с половиной года.

Основой политической ответственности Юлии Тимошенко является прочная профессиональная команда.

Накануне выборов большинство политиков пытаются "перекраситься", изменить если не партию, то ее название.

— Наша команда планирует не должности делить, а войти в историю Украины вместе с другими политическими силами как создатели успешности, создатели нового государства, — отмечает лидер партии.

Юлия Тимошенко считает: украинцы заслуживают достойной жизни и сейчас для этого открылось окно возможностей. Реализовать необходимые для страны и каждого гражданина изменения может профессиональная консолидированная работа нового президента, премьера и парламента.

Тимошенко назвала пять шагов к справедливым тарифам

Юлия Тимошенко считает, что президент имеет полномочия, чтобы решить ситуацию с тарифами. В его руках — и вето на постановление правительства, которым установили завышенную цену на газ. И назначение членов НКРЭКУ, которая утверждает тарифы.

Тарифы необоснованные и незаконные. Это зафиксировал в своем заключении Шестой апелляционный административный суд. Он подтвердил законность решения Окружного админсуда Киева, который удовлетворил иск Юлии Тимошенко относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго в мае 2016 года.

Политик считает: суды доказали, что тарифы повышены незаконно. Поэтому люди имеют право на возмещение переплат за два с половиной года, когда действовало правительственное постановление. Сейчас же действует еще одно постановление Кабинета министров, по которому установлена еще более высокая цена на газ.

Для установления в Украине справедливых тарифов Юлия Тимошенко предлагает сделать пять шагов.

1. Принять закон, который вернет порядок, существовавший до 2014 года, когда отечественный газ продавали населению по адекватным ценам.

2. Установить законом предельную рентабельность, чтобы снять доходность в 200-300%, с которой продают украинский газ и вернуть достаточные для отрасли 30% прибыли.

3. Устранить посредников, которые зарабатывают бешеные деньги на завозе в Украину импортного газа. Закупать его напрямую.

4. Увеличить в разы добычу отечественного газа.

5. Построить терминалы, которые будут принимать в портах сжиженный газ из других стран. Тогда у нас появится рынок газа, а не монополии, страна не будет зависеть от российского поставщика.