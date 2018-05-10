На выборы Путина пришло менее половины крымчан

В аннексированном Крыму на выборы президента РФ 18 марта пришло не более 42% избирателей. Такие данные приводит глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров, 60 лет:

— Так называемый белый протокол с настоящими данными о результатах голосования содержал данные именно о такой явке. При этом из них 8 процентов бюллетеней были недействительны или испорчены. То есть 8 процентов людей побоялись не прийти, но бюллетени испортили.

Ранее нардеп Мустафа Джемилев заявлял, что только 10% крымских татар пошли на выборы российского президента.

По версии Центрального избирательного комитета РФ, явка на выборах в Крыму составила 63,86% избирателей. При этом за Путина якобы проголосовали 92,19% людей.

16 марта 2014 года россияне заявляли, что в так называемом референдуме за присоединение Крыма к России приняло участие 89,5% жителей полуострова. В действительности тогда голосовало не более 30% крымчан, говорят в Меджлисе.