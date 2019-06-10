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вторник, 11 июня 2019 06:55

На восстановление Донбасса каждый украинец должен отдать 50 тысяч долларов

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— Прекращение войны — это освобождение наших территорий, а не договоренности, которые создадут серую зону, как в Приднестровье уже 30 лет. Нам навязывали именно такой вариант, — говорит 59-летний Андрей Сенченко, народный депутат предыдущих созывов.

Встречаемся в его офисе на ул. Банковая, 2. Здесь у него приемная.

- На Донбассе разрушена инфраструктура, заминированы поля. Чтобы компенсировать убытки, нанесенные российской агрессией, каждому взрослому украинцу придется заплатить 50 тысяч долларов налогов.

У нас много политиков, партий обходят вопрос войны и мира. О чем угодно, только не об этом. Либо не имеют стратегии. Либо у них есть остатки бизнеса, экономические связи или еще что-то с Российской Федерацией. Когда говорят, что мы должны построить здесь хорошую жизнь, тогда Крым и Донбасс вернутся, — это неискренне. Потому что эти территории не ушли. Их захватил агрессор. А государство обязано защищать граждан и возвращать территории.

Как?

— Не танковыми колоннами на Донбасс. С четким пониманием, какая задача у украинской армии и у возглавляющей страну политической команды.

Сейчас наше войско не беспомощное. Но вся система защиты страны не прочная. Изменить ее надо так, чтобы враг понял — каждый его шаг на нашу территорию будет сопровождаться для него недопустимыми потерями.

Надо возвращаться в Будапештский формат (Будапештском меморандумом 1994 года США, Великобритания и РФ гарантировали Украине безопасность в обмен на безъядерный статус. Позже к меморандуму присоединились Франция и Китай. — ГПУ). Другого нет. Формат Минска ни к чему не приведет.

Но нам сказали: "Будапештский формат" — это документ, где никто ни к чему не обязывался.

— Это говорит Путин, распространяют российские СМИ. Кремль манипулирует переводом Будапештского меморандума. Он есть на трех языках: английском, русском, украинском. Они делают некорректный перевод с английского. И говорят, что меморандум не был ратифицирован. Но когда его подписывали, четверть века тому назад, ни американское, ни британское, ни российское, ни украинское законодательство не предусматривало ратификацию таких соглашений. То есть меморандум начал действовать с момента подписания.

1 марта 2014 года, после захвата Крыма, состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. Можете найти на сайте ООН выступление посла Гранта, представителя Великобритании в ООН на то время. Он начал со слов: "Мы, Великобритания, страна-гарант безопасности Украины по Будапештскому меморандуму".

Много разговоров было о том, что нам нужны миротворцы на Донбассе. Что решит введение контингента?

— Ничего. Это механизм замораживания конфликта.

В программе 2014 года Порошенко говорил о деолигархизации. На выборах 2019-го эта тема не была особо популярна. В страну вернулся Игорь Коломойский. Видим усиление позиций Рината Ахметова в экономике. Почему это происходит?

— Разрушены механизмы защиты страны от нарушения конкурентных условий. Американские экономисты посчитали, что Украина теряет от этого более 500 миллиардов гривен в год. Это 20 процентов ВВП. Когда очередной премьер скажет: в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 3,2 процента, вспомните эти потерянные 20 процентов.

Нужно отличать олигархический бизнес от большого. Последний не надо разрушать. Надо, чтобы все работали по единым правилам. И чтобы этот крупный бизнес не лез в политику.

Как возвращать Крым?

— Так, как и Донбасс — параллельно. Некоторые ошибочно говорят: мы освободим Донбасс. А о Крыме - опускают глаза. Мол, берлинская стена тоже когда-то упала.

Правильный сценарий — быстрое реформирование и укрепление украинской армии. Если за спиной нет сильной армии, не будет удачной дипломатии.

Нужно помочь каждому украинскому гражданину получить решение о возмещении ущерба, нанесенного российской агрессией. Консолидировать эти требования вместе с требованиями государства, бизнеса к России. Это важное давление.

Вернуться к "Будапешту". Нам не нужны мелкие санкции в рассрочку. Экономическое давление на агрессора должно достичь такого уровня, чтобы Путин убрался. Говорят: он не сядет за стол в Будапештском формате. Ну и не надо. Собрали гарантов и разработали меры давления. Например, эмбарго на куплю-продажу российской нефти. Москва тогда потеряет более 40 процентов экспорта.

Кто на это пойдет?

— Те, кто гарантировал нам безопасность. США и Великобритания. Они могут объяснить другим странам, что будет мировое эмбарго. Россия перекрывает 13 процентов на рынке нефти. Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти. — ГПУ) с удовольствием будут готовы заместить эту нишу за полгода. Дать месседж Путину - имеешь время до 1 января. Или убираешься из Крыма и Донбасса, или с середины 2020 года тебя нет на рынке нефти.

Надо инициировать и другие процессы. Например, демилитаризацию всей акватории Черного и Азовского морей.

Вы возглавляли Временную следственную комиссию Верховной Рады по Иловайску. Могли ли быть другие результаты, если бы был закон о ВСК и комиссия имела рычаги влияния и более широкие полномочия?

— Впервые в истории украинского парламента следственная комиссия что-то довела до конца. Мы не позволили скрыть выводы от общества. Хотя попытки были. Минобороны и Генштаб так напугались, что засекретили списки награжденных участников Иловайских событий. Хотя они есть на сайте президента.

Война — сложная и непредсказуемая. Невозможно обвинять офицера, командира в ошибках. Почему мы выдвинули обвинения прежде всего к Порошенко? Потому что не было введено военное положение. Его кадровая политика в армии, Минобороны почти дезорганизовало оборону страны. Не принимали решение, когда уже было вторжение, они об этом знали, но стояли на параде. Никаких команд от верховного главнокомандующего не получила вся военная вертикаль. Муженко не хватило духа. А он должен был требовать решений от Порошенко.

Народные депутаты обещали нам Избирательный кодекс, закон об импичменте президента, снятие депутатской неприкосновенности. Верховная Рада успеет проголосовать за это?

— Это зависит не только от парламента, но и от Владимира Зеленского.

Президент, назначив досрочные выборы, совершил ошибку. Получим близкий по качеству состав депутатов из-за сохранения "мажоритарки".

Нужны открытые списки и понижение проходного барьера до 3 процентов. Чтобы больше политических сил вошли в Раду.

Зеленскому не надо быковать. Должен был пригласить на консультации руководителей фракций и предложить выход из политического кризиса. Надо решить: какие первоочередные решения может принять парламент, чтобы в октябре с чистой совестью идти на выборы.

Президент должен отменить свой указ о роспуске Рады?

— Да. Это не стыдно сделать. Речь идет о судьбе страны.

Был комендантом Октябрьского дворца

Андрей Сенченко трижды был народным депутатом. Шел по спискам "Блока Юлии Тимошенко" и партии "Батькивщина". Работал в комитетах по вопросам экономической политики, правосудия, налоговой и таможенной политики. Возглавлял временную следственную комиссию по расследованию Іловайської трагедии.Родился в Симферополе в Крыму. Окончил Ленинградский механический институт, изучал производство летательных аппаратов. Работал мастером цеха и инженером на симферопольском машиностроительном заводе "Фиолент".

Проработал в Совете министров Автономной Республики Крым. Был вице-премьером по вопросам экономики. А также депутатом крымского парламента. Является основателем Черноморской телерадиокомпании.

Во время Революции достоинства возглавлял комендатуру Октябрьского дворца.

С марта по август 2014-го временно исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента. Занимался освобождением заложников, захваченных в Крыму.

Был координатором "военного кабинета" Юлии Тимошенко. 28 мая заявил о выходе из "Батьківщини".

После российской оккупации Крыма с женой Татьяной переехал в Киев. Сын 38-летний Дмитрий живет в американском Сан-Франциско.

— Мне не хватает моря. Крым вернем, — говорит Андрей Виленович.

Катается на лыжах. Много лет занимался дайвингом. Имеет семейную коллекцию гравюр XVIII века.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Ирина ПАТЛАТЮК
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