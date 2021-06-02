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четверг, 03 июня 2021 07:15

На университет Зеленского надо 7,2 миллиарда гривен

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- В Украине создадим Президентский университет. Будет готовить людей будущего, соберет лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты государства, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" в Киеве 31 мая. Там глава государства подписал соответствующий указ.

Сооружение вуза обойдется в 7,2 млрд грн, по словам министра образования Сергея Шкарлета, 48 лет.

Будут действовать направления - информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. Обучение будет бесплатным. Выпускники будут занимать государственные должности.

Учреждение планируют построить на 16 га территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Обещают сделать это за три года.

- Эта идея показывает, что у Зеленского в голове не качество образования, а слава, рейтинг. Он хочет что-то оставить после себя, чтобы мог гордиться, - говорит основатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, 55 лет.

- Китай лет 10 тому назад выбрал 12 лучших университетов, создал для них условия на уровне с ведущими учреждениями мира. И эти вузы вошли в первую сотню международных рейтингов. Туда работать едут известные преподаватели. У нас есть 1200 высших учебных заведений. Деньги из бюджета они размазывают тонким слоем. Так нигде нет ни качества, ни престижа. Везде царит бедность, что порождает серость. Таланты уезжают.

Надо и Украине выделить 10-15 учреждений. Создать программу развития. Искоренить коррупцию. Привлечь лучшие свои кадры, пригласить иностранных специалистов. Остальные учреждения должны выживать в рыночных условиях, если имеют идеи. Такой путь был бы полезен. А создать 1201-й университет - это значит углублять кризис.

Пока Зеленский президент, он будет поддерживать детище. А придет новый руководитель - об университете забудут. Глава государства не смог ничего сделать с Академией государственного управления (в 2020 передал Национальной академии госуправления при президенте Украины в подчинение Министерству образования. - ГПУ). Отказался от нее - и поступил правильно. Плохо, что Кабмин подерибанил ее, вместо того, чтобы передать ведущим университетам, создать факультеты государственного управления. Но этим Зеленский показал, что не способен сделать что-то даже с академией, которая была. А замахивается воплотить что-то величественное с нуля. Максимум - возведет дорогой дом.

- Президент в прошлом году инициировал национальный совет по высшему образованию, запустил процесс создания стратегии, были рабочие группы. Потом все заглохло. А теперь всплывает эта идея. Недоделав одно, взялись за другое, - говорит 48-летний Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.

- Во многом вузы ограничены законодательством. Возможно, там надо исправить ситуацию? А потом создавать новое. Логично, чтобы этим занимался Шкарлет. Потому что министерство - это средоточие выработки политик. Но если министру не доверяют специалисты, он не может быть лидером.

Настораживает, что уже выставили макет с именами архитекторов. А в указе президента указано, что концепцию только должен разработать Кабинет министров.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
03
июня

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