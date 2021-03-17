На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой

Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за Харьковские соглашения. Решение приняли 11 марта. Если найдут признаки государственной измены, возбудят уголовные дела.

27 апреля 2010-го Верховная Рада 236 голосами ратифицировала Харьковские соглашения. Их подписали украинский и российский президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Документ на 25 лет продлевал пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе. Украина получила скидку на газ. В парламенте голосование сопровождалось драками - оппозиция пыталась помешать. Жгли дымовые шашки. В спикера Владимира Литвина бросали яйца. Охрана прикрывала его зонтами.

За Харьковские соглашения голосовали олигарх Ринат Ахметов, подсанкционный и названный США российским агентом Андрей Деркач, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица, сестра одного из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Сергея Левочкина Юлия - тогда Новикова, нынешний заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, руководитель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий.

СБУ начала досудебное расследование в отношении госчиновников по факту возможного совершения государственной измены в 2008-2010 годах. 16 марта провели обыски в комитетах Верховной Рады, главном научно-экспертном управлении парламента, Совете нацбезопасности и обороны, Министерстве иностранных дел, Кабмине. Обнаружили документы - свидетельство того, что тогдашнее руководство государства осознавало последствия подписания соглашений. Речь идет об увеличении количества военных РФ, которые потом участвовали в оккупации Крыма.

- Хорошо помню Конституцию. Согласно статье 80 - народные депутаты не несут ответственность за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады, - говорит спикер 37-летний Дмитрий Разумков. - Если мы говорим о других участниках этого процесса - кто готовил материалы, предлагал рассмотреть в стенах ВР - это другой аспект. Они действительно могут понести наказание, если действовали не в интересах Украины.

- Когда есть доказанный факт государственной измены, наступает уголовная ответственность. И неважно, кто ты - дворник, президент, народный депутат или водитель маршрутки, - говорит народный депутат от "Голоса" 51-летний Сергей Рахманин.

- Но возникает вопрос: почему ограничиваются депутатами? Нынешний заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко является автором большого числа Харьковских соглашений. К нему с обыском приходили? Готовил документы Кабинет министров, в частности Минюст, Минэкономики, иностранных дел. Весь тогдашний состав министерств будут сейчас обыскивать?

Что они хотели найти в Верховной Раде - расписку о получении денег за голосование 11 лет тому назад? В Уголовном кодексе есть статья "Государственная измена". Там четко сформулировано, что должны быть приведены доказательства в отношении конкретного человека. На политическом уровне Харьковские соглашения были государственной изменой. С уголовной точки зрения - за это не бывает коллегиальной ответственности. Надо довести хотя бы одно уголовное дело до приговора.