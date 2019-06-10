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вторник, 11 июня 2019 05:30

"На кампанию надо 80 миллионов гривен. От олигархов не возьмем ни копейки"

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- Мы собрались здесь, потому что перед этим музеем начинался Киев и вся Украинская земля. Здесь возвели Десятинную церковь. Киевские князья строили то, что стало большой мощной европейской державой, - говорит лидер партии "Голос" 44-летний Святослав Вакарчук. 8 июня в холле Национального музея истории Украины на ул. Владимирской проходит съезд партии.

Святослав опаздывает на 20 мин. По дороге в музей его окружают журналисты. Прессу внутрь не пускают.

- У новой власти будет полгода, чтобы внедрить изменения, - говорит председатель бюджетного комитета общественного совета Министерства финансов 49-летний Тарас Козак. Пойдет от партии по округу в Голосеевском районе столицы. - Быстрые реформы - больше успеем.

Перед музеем поставили сцену. Из колонок звучит песня группы "Океан Эльзы" - "Сколько нас". Ребята в темно-синих футболках раздают наклейки с названием партии. Рядом - баннер: "Киев, твой голос меняет все!". Люди пишут на нем пожелания: "Идем вперед", "Все будет хорошо", "Победы".

В 19:00 съезд транслируют на экранах. Минутой молчания почтили погибших на Донбассе.

Вакарчук зачитывает строки из предвыборной партийной программы:

- Как звучит Украина? Сильно, иногда - на весь мир. Радостно, когда украинцы поднимаются на вершины и пьедесталы. Гордо, когда наши инновации поражают мир. Слаженно, когда поднимаемся на противостояние с врагом. Больно, когда громче других нот звучит война. И все отчетливее украинцы слышат дисгармонию (музыкальный термин, означает неблагозвучность. - ГПУ). Не верят власти, изменяющей надеждам. Политикам, которые обещают золотые горы, а строят красивые витрины и прячут за ними свои схемы. Не верят полуреформам, которые начинаются оптимистично, но угасают. Человек - вот нота, которой не хватает для настоящей гармонии в Украине.

На улице жара.

Зачитывают список кандидатов в народные депутаты. Его возглавляет Святослав Вакарчук. В первой тридцатке – экс-заместитель министра экономического развития Юлия Клименко, председатель IT-компании "Райнг Юкрейн" Кира Рудик, антикоррупционная активистка Александра Устинова, журналист Сергей Рахманин, бывший заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, ветераны войны на Донбассе Роман Костенко и Андрей Шараскин, шоумен и волонтер Сергей Притула, представитель Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров.

Четверо народных депутатов - Леонид Емец из фракции "Народный фронт", Павел Ризаненко из "Блока Петра Порошенко", Виктория Войцицкая из "Самопомощи" и внефракционная Виктория Пташник - пойдут от партии по мажоритарным округам.

Съезд длится час.

Вакарчук от музея направляется под сцену к людям. С ним делают селфи. С коллегами по партии дают брифинг на Старокиевской горе.

Журналистам раздают сумки, в которых футболки с символикой политсилы.

- Такого списка нет ни у кого. Минимальный результат, который меня удовлетворит, - 51 процент. Сериалы давайте оставим в прошлом и займемся содержательной политикой, - говорит лидер "Голоса". - Бюджет кампании – 80 миллионов гривен. Деньги собираем от пожертвований среднего и малого бизнеса. Не возьмем ни копейки от олигархов.

Приглашает на концерт.

- Задача - начать делать другую историю, - говорит политолог 30-летний Николай Давидюк, идет 27-м в списке "Голоса". - Мы видим, как Эстония продает технологии электронного правительства Японии, как развивается Польша. Страны, которые меньше в ресурсах, чем мы, демонстрируют значительный экономический рост. Почему? У них иное качество политических решений.

"Океан Эльзы" начинает выступление около 21:15. Святослав представляет песню "Лодка":

- Сейчас будет премьера. Поэтому если хреново споем...

Его поддерживают аплодисментами.

26 страниц занимает предвыборная программа партии "Голос". Предлагают, чтобы кандидаты в судьи и прокуроры проходили проверку на добропорядочность и сдавали тесты на IQ - уровень интеллекта. Также восстановить требование к генпрокурору иметь юридическое образование. Ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Не дать олигархам назначать своих людей на государственные должности. Обеспечить полное финансирование государством лечения тяжелых хронических болезней. Сократить государственный аппарат. Создать систему территориальной обороны и военного резерва, как в Швейцарии и Израиле. Придерживаться курса на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Имеет два высших образования

Святослав Вакарчук родился в городе Мукачево Закарпатской области. Отец - физик, бывший министр образования и ректор Львовского университета Иван Вакарчук. Мать Светлана - учитель математики.

Окончил физический факультет. Второе высшее образование - экономист-международник.

В 2007 году избирался в Верховную Раду. Шел 15-м в списке блока "Наша Украина". Народным депутатом пробыл 389 дней, досрочно сложил полномочия. Участник двух Майданов.

В январе заявил, что не будет участвовать в выборах президента. До этого полгода учился в Стэнфордском университете в США по программе для лидеров из Украины. Изучал политику и государственное устройство, экономику и право. В позапрошлом году в ноябре за него готовы были проголосовать 12% избирателей.

В группе "Океан Эльзы" поет 25 лет.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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