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пятница, 07 июня 2019 05:55

"Мы защитим крестьян"

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Не успели утихнуть эмоции вокруг продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, как в окружении вновь избранного президента заявили о необходимости отмены запрета и даже продажи украинских черноземов иностранным инвесторам.

В конце апреля один из советников команды Зеленского, экс-министр экономики Айварас Абромавичус во время конференции Европейской бизнес-ассоциации заявил, что рынок земли должен быть открытым: "Позиция такая же, как и у всех нормальных людей — команда за открытие рынка земли".

По мнению советника президента, для популяризации этой идеи следует проводить встречи с аграриями и обсуждать вопрос открытия рынка, потому что у каждого из участников "свое видение".

"Открывать рынок земли, конечно, нужно. Почему? Потому что это фактически ограничение прав собственников на использование их собственности", — заявил также глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Лоббисты открытого рынка как аргумент часто обращаются к европейскому опыту. Мол, в Европе земля давно находится в свободном обращении, и каждый может свободно продать принадлежащий ему пай.

Это лишь часть правды. Земля частично находится в обращении, однако есть серьезные запреты на ее продажу иностранцам, а если это и позволено, то под пристальным вниманием государства.

Менять целевое назначение, искусственно раздувать земельные банки или истощать почвы — строго запрещено. Европа думает прежде всего об экологии, занятости и развитии мелких семейных ферм.

Размер среднего сельскохозяйственного хозяйства в Италии — 9 га, в Польше — 8, в Испании — 20 га.

Едва ли не единственный политик в Украине, который предложил европейскую модель хозяйствования на земле — Олег Ляшко. Он выступил с резкой критикой инициатив новой власти по продаже земли:

— Зеленский сегодня продолжает ту же политику, которую проводил Порошенко, — хочет продать землю. Объясняя это тем, что этого требует меморандум с Международным валютным фондом. Вместо того, чтобы пересмотреть меморандум, изменить государственную политику и дать дотации нашим фермерам, власть хочет забрать у них землю. Я хочу предупредить украинцев: следующие парламентские выборы — это бой за землю, — заявил Ляшко с трибуны Верховной Рады.

Действительно, если проследить за логикой действий Радикальной партии, то она выступает едва ли не единственным защитником крестьянства и мелких фермерских хозяйств. В арсенале "радикалов" — и изменения в Конституцию, которые должны закрепить фермерство как основу аграрного уклада, и законопроект "Рейдерству стоп", который исключает возможность кражи земельных участков, а также многочисленные инициативы по поддержке мелких и частных сельскохозяйственных производителей: увеличение дотаций на содержание коров, запрет ввоза пальмового масла, компенсации за приобретение техники.

— Недавно я встречался с земляками Владимиром и Светланой на Луганщине, у которых 12 коров, и с семьей Татьяны Сагайдак, в которой шестеро коров. Я привез этим семьям по доильному аппарату, но я не могу подарить их каждой семье — это должна быть политика поддержки сельхозпроизводителей. А именно: дотации 5 тысяч гривен за корову, компенсации за приобретение техники отечественного производства, льготные кредиты для фермеров, запрет пальмового масла и повышение закупочной цены на молоко, — заявил Олег Ляшко в Верховной Раде.

Конечно, вопрос продажи земли — дискуссионный. Социологические исследования показывают, что большинство населения все же против отмены моратория и запуска свободного рынка. Если бы референдум происходил сегодня, против свободного рынка земли, по разным оценкам, проголосовали бы от 60 до 75%.

Референдума пока нет, однако парламентские выборы уже не за горами, и здесь трудно не согласиться с Олегом Ляшко. Они действительно станут "битвой за землю".

Автор: Надежда ЯЦЕНКО
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Голосов: 1277
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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