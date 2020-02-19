"Люди, которые прошли Майдан, безвозвратно изменились"

— Нынешняя власть рассматривает преступления против активистов Майдана только как средство рекламы. Не осознает важность тех событий. Не стремится установить справедливость и наказать виновных, — говорит адвокат семей Небесной сотни Павел ДИКАНЬ, 55 лет.

20 февраля Украина чтит память погибших во время Революции достоинства. В столкновениях на Майдане пострадали более 2 тыс. протестующих, 109 из них погибли.

Делами Майдана с ноября занимается Государственное бюро расследований, а не Генпрокуратура. Есть изменения к лучшему?

— ГБР сейчас отчитывается о делах, доведенных до судебного разбирательства еще управлением специальных расследований Генпрокуратуры, — продолжает Павел Дикань. — Вновь созданное подразделение по делам Майдана еще не сделало ничего. Есть сомнения, что намерены расследовать.

Заместителем председателя ГБР назначили Александра Бабикова, адвоката Виктора Януковича. Это конфликт интересов. Выглядит как признак реванша.

Что удалось сделать по делам Майдана?

— Установили огромное количество фактов и лиц, причастных к преступлениям. Были объективные и субъективные причины, почему все происходило так долго. Даже после Революции достоинства система правосудия оказывала сопротивление расследованию. Те, кто препятствовал следствию, не наказаны. Руководство Генпрокуратуры тоже вставляло палки в колеса. Хоть и не системно, а точечно. Не оказывали должной поддержки, не согласовывали отдельные следственные действия. Уничтожали некоторые документы дел. Но следователи установили оружие и причастных к преступлениям лиц. Дела вели независимые юридически люди.

Сегодня же ничего не происходит. Расследование остановили. Следственную группу распустили. Ее остатки впитало ГБР.

Какие исследования нужно провести, когда уже прошло шесть лет?

— Не завершили следственные эксперименты. Это важная часть расследования событий 18-20 февраля 2014 года. До сих пор всплывают фото, видео, свидетели, которые почему-то молчали все эти годы. Опыт расследования подобных дел в других странах показывает, что процесс может длиться десятилетиями. Если не удастся собственными силами довести дела до конца, стоит привлечь международные организации.

Нынешняя власть больше озабочена рейтингом. Ее не очень волнуют реальные действия, справедливость. Команда Зеленского будет говорить, как способствует расследованию, но дальше слов не пойдет. Без приговора выдали России обвиняемых в смерти десятков людей. Нарушили закон. Генпрокурор Руслан Рябошапка по указанию Владимира Зеленского или Андрея Богдана (экс-глава Офиса президента, освобожден от должности 11 февраля. — ГПУ) оказывал давление на прокуроров с целью освобождения из-под стражи "беркутовцев". Власть способствовала фактическому побегу этих людей.

Политическая целесообразность освобождения пленных не оправдывает нарушение закона. Произошло прямое вмешательство в судейско-прокурорскую деятельность, давление на судей и незаконное принятие решений.

После отвода ручных прокуроров Рябошапки вернули предыдущую команду. Она не согласилась участвовать в противоправных действиях. То есть в ГПУ понимали, что совершают преступление. Искали тех, кто согласится.

О чем это свидетельствует?

— Половина "новой" команды пришла с той стороны. Нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак был помощником "регионала" Эльбруса Тадеева. Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова. Таких в команде Зеленского много. Мы не обо всех знаем. Наивно надеяться, что они будут расследовать дела против себя.

Активная часть общества пытается оказывать давление. Но вряд ли власть реально готова прислушаться. Безнаказанность порождает дальнейшее насилие. Лица, которые били, похищали, убивали, не привлечены к ответственности. Получается, можно делать что угодно. Тебя не накажут. Работники правоохранительных органов видят бездействие системы. Позволяют себе действовать, как их предшественники из "Беркута". Это может перерасти в масштабное гражданское противостояние. Государство должно стоять на позициях справедливости.

Провели реформу Генеральной прокуратуры. Как оцениваете эти изменения?

— Функцию следствия у нее должны были забрать еще в 1998 году. На практике эта реформа означает смену табличек. Поспешный конкурс (первую волну аттестации в Генпрокуратуре не прошли 729 прокуроров из 1339. — ГПУ), его методология, нарушения закона во время процедуры свидетельствуют, что системные изменения не произошли. Вмешательства генпрокурора в дело Майдана это доказывает. Осталось немного прокуроров, которым я доверяю.

Вряд ли полумерами можно изменить систему. Туда надо запускать новых людей, которые будут работать по другим принципам. На одном заседании видел, как новые прокуроры соглашались с защитой подсудимого. Такого быть не должно.

Беда каждой нашей власти в том, что она также хочет иметь ручной суд. Не понимая, что в будущем это может сыграть против нее. Единственная гарантия выживания демократической страны — независимое судопроизводство. Пока политики не поймут этого, системных изменений в стране не будет. Свободный суд, следствие, прокуратура — три кита, на которых строится государство. Если такие личности, как Павел Вовк (минимум пять месяцев работники правоохранительных органов прослушивали его и объявили ему и еще нескольким судьям подозрении в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в работу судебных органов, в частности Высшей квалификационной комиссии судей. - ГПУ), остаются на должности, ничего не изменится.

Вернулись ряд одиозных лиц, которые пять лет боялись приехать в Украину. Они убедились, что за их преступления против государства ответственность не наступит.

Как оцениваете Революцию достоинства сейчас?

— Это было одно из самых выдающихся событий в современной украинской истории. Люди, которые прошли Майдан, безвозвратно изменились и изменили страну. Смогли избавиться от власти Януковича. Чувство достоинства людей, которые смогли побороть зло, многое значит.

Чего не удалось достичь за это время?

— Видно, что люди устали. Украинцы еще со времен Союза считают, что должен кто-то прийти и сделать хорошо. После Майдана это немного уменьшилось, но все равно довольно распространено. Ждем папу, который снизит тарифы и поднимет зарплаты.

До 2019-го мы понемногу двигались в правильном направлении. Были ошибки, сложности, недостатки, за которые можно было карать тогдашних политиков. Но было ощущение постепенного прогресса. Сегодня государство стоит на месте. У нас нет стратегии развития. Находимся в неопределенности. Нынешняя власть не понимает важность Революции достоинства. Однако именно Майдан открыл путь Зеленскому к президентству.

Побывал почти в 50 странах

Павел Дикань родился в Киеве. Окончил электроакустический факультет Киевского политехнического института по специальности "электроакустика и ультразвуковая техника". Также в КПИ получил специальность "правоведение".

С 2008 года имеет свидетельство адвоката. С 2015-го по 2018 год был председателем коллегии общественной организации Адвокатская совещательная группа.

Руководит Адвокатским бюро "Регула Юрис". Представляет в суде интересы семей героев Небесной сотни.

Разведен. Имеет сына и две дочери.

Любит путешествовать, побывал почти в 50 странах. Слушает джаз.