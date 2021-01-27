Российский телеканал СТС запускает шоу "Лига смеха". Права на эту программу принадлежат студии "Квартал 95". Один из основателей проекта - президент Владимир Зеленский.

Права делать программу на своем телевидении россиянам продала шведская компания "Экче райтс". Она представляет продукты "Квартала" на зарубежных рынках. Сумма сделки не разглашается. Отбор участников объявили на конец января. Там будут команды из оккупированных Донецкой и Луганской областей, Крыма.

Шведская компания сообщила студии "Квартал 95" о продаже прав на использование формата "Лига смеха" каналу СТС только после заключения сделки, рассказали в "Квартале" журналистам "Детектор медиа". На такие решения студия якобы не влияет.

Российский канал СТС с мая 2020 года занесен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины.

- Это классическая спецоперация, - говорит медиаэксперт 55-летний Алексей Ковжун. - Теперь туда напихают ушлепков с оккупированных территорий. Они будут скакать по Зеленскому. И будут расшатывать ситуацию в Украине.

Это уничтожает рейтинг главы государства. У него много иллюзий, но он не российская марионетка. Пытается быть президентом Украины, понимает, что идет война. Любой президент Украины - враг для России. Они уничтожали имидж Порошенко, теперь будут сбивать Зеленского. Это одна из тех соломинок, которая в конце перебьет спину верблюду.

У Зеленского - бизнес-юридический тип мышления: "Я все отдал шведской компании. Продают, кому считают нужным". Это нормальная позиция, если ты не политическая фигура первого ранга, не президент воюющей страны. Если общество не воспринимает такой шаг как соглашение с врагом.

Зеленский мыслит категориями имперской России. Там юридическая правота была важна. В современном мире - важнее репутация.

За Виктором Ющенко ходили около сотни тетушек, которые были его фанатками. Чтобы поднять ему настроение, их приглашали туда, где он появлялся. Их вроде немного. Но когда выходишь, а тебя встречают радостные люди, - то кажется, что это целая толпа. У Виктора Андреевича было ощущение, что нация его обожает. А когда позорно проиграл выборы, обиделся.

То же происходит с Зеленским. Только он не стремится к любви украинской нации. Много лет веселил людей, знает, чего хочет зритель. Пытается получить аплодисменты.