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четверг, 27 июня 2019 05:21

Ляшко заставил чиновников в Страсбурге краснеть

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Триумфальное возвращение российской делегации в ПАСЕ — это вина не только продажных европейских политиков, которые променяли принципы на деньги, но и украинского президента. Он ничего не сделал, чтобы не допустить русского реванша. Так считает народный депутат, лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

В Страсбурге Олег Ляшко не первый раз вынуждает европейских депутатов краснеть за их действия. И открывает миру глаза на то, что за учтивыми лицами почтенных чиновников прячется маска продажных прихвостней Кремля.

Для 118 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы жизни 13 тыс. убитых россиянами украинцев оказались менее важными, чем 60 млн евро членских взносов, которые организация недополучила из-за исключения российской делегации. Об этом Олег Ляшко напомнил европейским коллегам в Страсбурге, которые проголосовали за снятие санкций с РФ. Хоть Россия не выполнила ни одной из семи резолюций ПАСЕ, не освободила украинских заложников и оккупированные территории Крыма и Донбасса.

— Вы потеряли совесть. Каждому из вас пусть будет стыдно смотреть в зеркало, когда будете утром чистить зубы, стыдно будет смотреть в глаза детям, когда вы их будете учить морали и демократии. И не приезжайте в Украину и не рассказывайте о том, как вы хотите нам помочь. Украинцы проливают кровь, а вы — продаете принципы, на которых создавалась организация. Вместо того, чтобы ограничить чиновнические аппетиты, сократить численность организации, вы хотите, чтобы Россия заплатила взнос. Вы или слепые, уважаемые коллеги, или дураки, или продажные, потому что не видите очевидного: политикой умиротворения агрессора остановить нельзя, а наоборот только разжечь его аппетиты, — отметил Ляшко.

Решением о снятии санкций, говорит политик, ПАСЕ себя похоронила. Поэтому он считает, что при нынешних обстоятельствах Украина должна покинуть эту институцию.

Ляшко говорит, в новом парламенте еще увереннее будет противодействовать русскому реваншу. Принимать законы, которые сделают сильнее украинскую армию и экономику, чтобы не ожидать помощи.

— Я обращаюсь к украинскому парламенту — принять решение выйти из ПАСЕ. Сегодня она потеряла способность представлять и защищать интересы украинцев. Мы вернемся сюда после победы. Обязательно вернемся, я в это верю. Равно как и верю в победу Украины, — отметил народный депутат.

Автор: Ирина ГОНЧАРОВА
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