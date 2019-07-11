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пятница, 12 июля 2019 00:20

Ляшко идет на выборы, чтобы отстаивать социальные права людей труда

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Власть не видит, насколько быстро падает уровень жизни украинцев. На печерских холмах совсем другие проблемы. Там заняты назначениями друзей на должности и переездом офиса президента из одного пафосного здания в другое. Цена вопроса — 300 млн грн! Правду говорил Ляшко — лучше потратили бы эти деньги на пенсии и помощь малоимущим.

В частности, этих денег ждут молодые матери, которые получают чуть больше 800 грн пособия по рождению ребенка, люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает за 100-200 грн в месяц.

Всю социальную сферу надо в корне менять, поворачивать ее лицом к людям. На этом настаивает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он выступает не только за снижение пенсионного возраста и возвращение права льготного выхода на пенсию, но и значительный рост социальных выплат:

— Украинцы не виноваты, что они всю жизнь проработали, но у них была маленькая зарплата. Поэтому у этих людей для начисления пенсии должны учитывать не только взносы в Пенсионный фонд, но и трудовой стаж. Чем больше трудовой стаж — тем больше пенсия. И минимальная пенсия при большом трудовом стаже должна быть хотя бы 4-5 тысяч гривен. Увеличить надо и помощь по уходу за людьми с инвалидностью — она должна быть не ниже минимальной зарплаты и зачисляться в стаж, — говорит Олег Ляшко.

Отдельная песня, как говорится - тарифы. Задолженность населения за услуги ЖКХ — более 60 млрд грн. За последний год долг вырос в два раза. Половину страны лишили субсидий, в результате чего каждая вторая украинская семья теперь физически не может заплатить за коммуналку.

В Европе, если работаешь, чек за коммуналку составляет 4-5% заработка. В Украине — 20-25%. О пенсионерах и говорить нечего — их квитанция иногда больше, чем назначенная пенсия.

Однако власть боится об этом говорить. Единственный, кто встал на защиту простых людей - Олег Ляшко. Он неутомимо утверждает, что тарифы на коммуналку снизить реально, причем в два раза. И платить люди должны не более 10% дохода — все остальное должно компенсировать государство. Это вполне реально, если отменить решение правительства о повышении цены на газ, лишить руководство Нафтогаза миллиардных премий, увеличить украинскую газодобычу, уничтожить коррупцию в тарифной сфере и перестать слепо выполнять убийственные требования Международного валютного фонда.

Поэтому Ляшко идет на выборы, чтобы продолжать отстаивать социальные права людей труда. Тем продажным социологам, которые, как мантру, повторяют, что он не пройдет — Ляшко не верит и вам не советует. Потому что самые честные рейтинги мы увидим на табло ЦИК в день выборов. На выборы Радикальная партия идет под номером 16.

Автор: Светлана ГАВРЫШ
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