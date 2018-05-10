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пятница, 11 мая 2018 06:00

Лидер оппозиции стал премьер-министром Армении

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8 мая армянский парламент — Национальное собрание — избрал премьер-министром страны лидера оппозиционной фракции "Выход" 42-летнего Никола Пашиняна. За него проголосовали 59 депутатов из 105, 42 выступили против. Пашинян был единственным кандидатом. На должность баллотировался во второй раз — 1 мая не смог набрать необходимые для победы 53 голоса.

Нового главу правительства парламент избрал после того, как 23 апреля в отставку ушел Серж Саргсян. Он возглавлял страну 10 лет на должности президента. В 2015-м провел конституционную реформу. Она передала основные полномочия в руки премьер-министра. 17 апреля парламент избрал Саргсяна главой правительства. Пашинян возглавлял протесты против его кандидатуры с 13 апреля.

За главу фракции "Выход" 8 мая голосовали три из четырех парламентских фракций и 13 представителей Республиканской партии — бывшие соратники Саргсяна. Среди них есть армянские олигархи, генералы и представители нацменьшинств.

После победы Пашинян обещает кадровые перестановки в правительстве. Прежде всего — нового министра обороны. В кабмине могут быть члены Республиканской партии, допускает.

— В стране много профессионалов. Их нужно вовлечь в управление государством, — говорит Никол Пашинян.

Участники многотысячного митинга в поддержку оппозиционера на площади Революции возле парламента устраивают танцы. В соседних кофейнях бесплатно разливают вино.

Президент Армении Армен Саркисян подписывает назначение Пашиняна на должность премьера.

Новый глава правительства имеет 15 дней, чтобы сформировать кабмин и предложить его программу Национальному собранию. Если депутаты ее не утвердят, страну будут ожидать новые парламентские выборы.

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравляет Пашиняна с победой. Политики договариваются развивать дружеские отношения между странами.

9 мая Пашинян посещает сепаратистскую Нагорно-Карабахскую республику в составе Азербайджана. Населенный преимущественно армянами регион добивается независимости с 1980-х. Решить проблему можно только с привлечением к международным переговорам президента Нагорного Карабаха, считает Пашинян. Азербайджан должен пойти на уступки.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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