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пятница, 05 октября 2018 07:40

Кучма вышел из минских переговоров

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Второй президент Украины 80-летний Леонид Кучма 2 октября покинул Минскую трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. Представлял Киев четыре года с момента ее создания. Подписывал Минские договоренности.

— Для себя я уже давно решил: когда достигну критического возраста, должен уйти. Дать возможность поработать другим. Дома двое суток отхожу от этих встреч. А там перед каждой обязательно пилюлю успокоительную под язык. Слишком тяжелые разговоры, — говорит Леонид Данилович.

Своим преемником Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата 53-летнего Руслана Демченко.

— Минск как не работал, так и не будет. Выход Кучмы из переговоров ничего не изменит. Безразлично, кто будет вместо него, — говорит политолог Виктор Андрусив, 35 лет.

— Ни один пункт соглашений не выполнен. Единственное — состоялся обмен пленными. Но не до конца. Нужно переводить переговоры на более широкий уровень. Привлекать Соединенные Штаты Америки. Если старая договоренность не работает — создать новую. Однако Запад не любит свертывать площадки для переговоров и признавать, что организованный им формат неэффективен.

"Как бы мы не относились к Кучме, его участие в переговорах было в интересах Украины. Ему удавалось сгладить много острых углов, — пишет политолог 43-летний Тарас Березовец в "Фейсбуке". — Леонид Данилович всегда имел политическое чутье. И если такой старый лис решил порвать с Минском, значит, все зашло в окончательный тупик.

Правда в том, что и президент России Владимир Путин потерял управление над Минским процессом. Не знает, как выйти из ситуации. Точкой невозврата стало назначение "выборов" в так называемых ЛНР и ДНР на 11 ноября. Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни. Не имеет ни времени, ни ресурсов. Давление на него усилилось как извне, так и внутри России.

Псевдовыборы на оккупированном Донбассе — отчаянная попытка добиться обострения в Украине. В то же время, это шантаж Запада официальным признанием республик и их присоединением к составу РФ. Пока Москва к этому шагу не готова. Он возможен только в случае провала прокремлевского кандидата на выборах президента Украины".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
05
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