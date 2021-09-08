"Конституцию и закон Зеленский превращает в трагикомедию"

- Момент провозглашения Украиной независимости я воспринимал как еще один момент поединка между миром цивилизованным и нецивилизованным, между Киевом и Москвой, - говорит дипломат, один из авторов Конституции Роман Безсмертный, 55 лет.

Были принципиально другие альтернативные проекты Основного закона?

- 15 ноября 1995 года Леонид Кучма подал в Верховную Раду проект хорошо академически выписанный, точный. Надо было разве что сократить часть относительно государственной машины. Но в Конституции появилась прокуратура, которая не относится ни к исполнительной, ни к судебной ветке власти. Вообще, что это такое с точки зрения государственного строительства?

Конституция якобы ограничила полномочия президента Кучмы, но на самом деле этого не произошло. Почему?

- На 80 процентов модель власти перешла в Конституцию Украины из постыдного для правового государства Конституционного договора (соглашение между Верховной Радой и президентом о принципах функционирования государственной власти и местного самоуправления на период до принятия новой Конституции, которое действовало с 8 июня 1995 до 28 июня 1996-го. - ГПУ). Если сравнить эти документы, то Конституция ограничила полномочия президента. Далее выросли полномочия парламента и местного самоуправления.

Есть такое устоявшееся выражение, что Кучма - отец коррупции и олигархии. Согласны?

- Он был только президентом. Власть президента ограничивается кабинетом, в котором он сидит. Приватизацию надо проводить быстро и по простым правилам. А компромиссные решения парламента растягивали ее до бесконечности, включали исключения, порождали злоупотребления и наконец - Коломойских, Ахметовых, Пинчуков. Никто из европейских или балтийских государств не допускал таких исключений.

У Ющенко была власть президента Кучмы с февраля до конца 2005 года. Как он этим воспользовался?

- Надо понимать, в каких условиях и с чем он зашел в этот кабинет, с какой внутренней трагедией. При том, что Кучма и Ющенко решали беспрецедентные проблемы. Но институты развалились. Еще давление, которое надо понимать, и при этом нервы сжать в кулак и молчать.

Далее были парламентские выборы 2006 года. Перезагружается Рада, заходят новые депутаты, появляются новые фракции. Но работа блокируется. Какие причины?

- Они сохранились до сих пор. Модель однопалатного парламент для Украины не жизнеспособна. Идея без конца: совет регионов, работа с регионами, представительствами, работа с местным самоуправлением. Вопрос для всех противников этого: скажите, пожалуйста, в сегодняшней модели где канал информации хотя бы от громады в центр? Он останавливается если не уровне райгосадминистрации, то на уровне области, потому что: "Ну как, я здесь ничего не решаю?"

Какой была эпоха Януковича?

- Это разграбление достижений. Пусть это забудут все, но я буду помнить: при президентстве Ющенко Украина получила 36 миллиардов долларов инвестиций. И эти деньги за три года Януковича оказались в его деревянном доме, а потом их вывезли в Россию. Это была эпоха окончательного разворовывания того капитала. Мне больно, что люди клялись в верности Украине и не могли даже пикнуть, сказать Януковичу: "Ты совершаешь преступление".

В 2010-2011 годах вы работали послом Украины в Беларуси. Какая тогда была дипломатия?

- Некоторое время еще по инерции система работала, как при Викторе Андреевиче. Все понимали, что посол - это вертикаль президента. Ты мог позвонить министру или главе государства. Но в один момент я набираю приемную Януковича, а меня отправили к руководителю отдела департамента международных отношений Администрации президента. А речь шла о государственном визите. Я спокойно благодарю и становится все понятно. Это был второй год после избрания Януковича президентом.

Однажды он прибыл в Минск. Мы ехали в автомобиле, предоставленном службой протокола Беларуси. Там все писалось, снималось. Зная это, я подготовил карточки и показывал: дефицит госбюджета, размер фондов Лукашенко и оборонно-промышленного комплекса. Янукович не удержался и бросил фразу: "А чего я сюда вообще приехал?" Соотношение бюджета Беларуси к бюджету Украины было где-то 1 к 25.

Когда Янукович сбежал из страны, какую роль сыграл парламент?

- Стал стабилизирующей платформой. Это еще раз подчеркивает, что нам надо двигаться в сторону парламентской системы.

Евромайдан четко требовал изменения системы, а не лиц. Вопрос риторический: добился этого?

- Все три наши революции свою роль выполнили на 100 процентов. Проблема только в качестве элиты. Потому что Майдан - это как хорошие выборы. Люди выполнили свой долг, свое право. Новые ребята пришли - и снова за старое, опять примитивизм.

Порошенко я не назвал бы неподготовленным к президентству.

- Петр Алексеевич - далек от проблем, с которыми он столкнулся.

Он создал ряд новых для Украины институтов, регуляторов и антикоррупционных органов. Что это дало?

- Раньше люди во власти знали: если в Конституции не написано - этого делать нельзя. Этим пренебрегли. И потом возникли вопросы о назначении должностных лиц и началась суета. Впоследствии возникли наблюдательные советы, которые подбирали людей. Хорошо помню свои дискуссии с депутатами тогдашнего созыва, с президентом. Чтобы понять эту ошибку, следует жить с четким убеждением: Конституция - это Библия, ее надо соблюдать.

Какой стала система при Зеленском?

- Добавилась трагикомическая вещь. Конституция, закон, государственные институты - уже не механизмы, обеспечивающие реализацию прав, а - кино. Самое опасное, что мы становимся территорией, ресурсом: рабочие руки, капитал, полезные ископаемые, хлеб, металл.

У этой системы есть какие-то плюсы?

- Она может просуществовать не более трех лет.

Из них она два уже проработала?

- Да.

Какая траектория полета страны?

- Продолжается период формирования новой элиты. Он закончится через девять лет.

Так точно?

- Когда Украина будет праздновать 40-летие. Мы преодолеем период разрыва двух поколений. Когда я пришел и работал над Конституцией, мне было 28, а гарантам украинской независимости, родителям - за 60. Это следствие Голодомора и войн. У нас есть два не полностью укомплектованных поколения.

Коллекционирует виниловые пластинки

Роман Безсмертный, 55 лет, политик, дипломат. Родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Киевской области. Отец был землеустроителем, мать - медсестрой.

Окончил исторический факультет Киевского педагогического института им. Максима Горького, ныне Педагогический университет им. Михаила Драгоманова. По специальности - учитель истории. Защитил кандидатскую диссертацию при Институте национальных отношений и политологии НАН Украины.

Народный депутат четырех созывов с 1994-го по 2007-й от Украинской республиканской партии, Народно-демократической партии и политсилы "Наша Украина".

Один из авторов Конституции Украины, которая была принята 28 июня 1996-го.

Пять лет был представителем президента Леонида Кучмы в Верховной Раде, вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы, послом Украины в Беларуси, представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

В 2019-ом баллотировался в президенты Украины. Преподаватель и почетный профессор Киевского национального университета культуры и искусств.

Награжден тремя орденами "За заслуги" I, II и III степеней за общественно-политическую деятельность, вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины и за заслуги в развитии украинской государственности, активное участие в конституционном процессе.

В браке второй раз. С женой журналисткой 50-летней Татьяной Мокриди воспитывают дочерей-двойняшек 9-летних Елизавету и Анастасию и пасынка 30-летнего Владислава. От первого брака имеет дочь 32-летнюю Лилию.

Увлекается футболом, слушает классическую музыку. Коллекционирует виниловые пластинки.

Живет в Киеве.

Олег РЫБАЧУК, глава Центра совместных действий в рамках проекту # укрдерждовгобуд