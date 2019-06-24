Конституционный суд поддержал роспуск Рады

Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Решение приняли 20 июня. "За" проголосовали 11 судей КС, "против" - 5. Речь идет о том, что в Украине возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий парламента. А поскольку единственным источником власти является народ, решение этого конфликта должно произойти на выборах. Они состоятся 21 июля.

Решение КС обязательное, окончательное и обжалованию не подлежит.

- Вновь избранная Верховная Рада будет легитимной. Этот вопрос снял Конституционный суд, - говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, 24 года.

- Распускать парламент можно по трем причинам - не сформировали правительство, не собирались 30 дней на заседания и когда нет коалиции. Но в Основном законе не прописан порядок работы коалиции - при каких условиях считать, что она распалась. Если Рада не урегулирует этот вопрос, любой президент сможет отправить ее в отставку, когда захочет. Суд должен был обязать парламент восполнить этот законодательный пробел. Но не сделал.

КС не рассматривает вопрос: есть коалиция или нет. Их спрашивали: конституционный ли указ президента. Они сказали, что ничего не будут решать, и все идем на перевыборы. Политический кризис можно решать на перевыборах. Но если стоит вопрос конституционности или неконституционности указа, то это должен решать КС, а не народ. Мнением населения можно манипулировать. Сейчас часто так и делают. Переживаем сложный период для прямой демократии. И в мире - тоже.