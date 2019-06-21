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пятница, 21 июня 2019 09:31

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

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Автор: uahistory.com
  Клятвы, данной на этом месте, отрекаемся, на этом крест целуем - гетман украинского казачества и вся генеральная старшина, и атаманы, и казаки. На этом месте 21 июня 1992 украинское казачество во главе с гетманом Вячеславом Чорновилом отменило присягу московскому царю, данную Богданом Хмельницким, частью старшины и казачества 8 января 1654.
Клятвы, данной на этом месте, отрекаемся, на этом крест целуем - гетман украинского казачества и вся генеральная старшина, и атаманы, и казаки. На этом месте 21 июня 1992 украинское казачество во главе с гетманом Вячеславом Чорновилом отменило присягу московскому царю, данную Богданом Хмельницким, частью старшины и казачества 8 января 1654.

Лидер Народного руху Украины Вячеслав Чорновил в Переяславе-Хмельницком Киевской области 21 июня 1992-го отменил соглашение Войска Запорожского с Москвой 1654-го. В городе состоялся Большой совет Украинского казачества, на котором Черновила избрали гетманом.

Казаки единогласно провозгласили об отречении присяги на верность московскому царю.

"С сегодняшнего дня и пока солнце светит над Украиной старая присяга царю московскому бездействует, потому что казачество отрекается, чтобы дать клятву народу нашему верно служить только ему одному и нашей родной Украине, и не пожалеть живота своего ради ее свободы, чести и независимости. На том древней присяги, данной казаками на этом же месте, отрекаемся, в чем крест целует гетман Украинского казачества и вся Генеральная старшина и атаманы", - читал текст отречения Чорновил.

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На этой же Раде принесли присягу на верность Украине.

"Итак, будет в Москве царь или нет, а казаки отныне будут служить только своей неньке - Украине", - поклялись после отречения.

Трижды переспросил гетман казаков: "Будет ли на то ваше согласие?", на что трижды единогласно прозвучало: "Согласие! Согласие! Согласие!". По тому бабахнула пушка, словно поставила точку на этой теме.

В честь этого события на месте отречения установили памятный знак

18-го января 1654-го на Переяславской раде, раде казацкой верхушки во главе с Богданом Хмельницким, было согласовано переход под протекцию Московского царства.

Был созван общий совет, на котором Хмельницкий назвал 4-х потенциальных протекторов для Войска Запорожского (казацкое государство во второй половине XVII в.) - польского короля, крымского хана, турецкого султана и московского царя. Выбор старшины выпал на московского царя Алексея Михайловича. Участники Переяславской рады поддержали это решение общей присягой. Ключевым пунктом в выборе именно Алексея Михайлович было то, что он был православным.

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Дата
21
июня

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

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