На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Украинские моряки подняли флаг на крейсере "Память Меркурия". Фото: flot.sevastopol.info

25 ноября 1917 на крейсере Черноморского флота УНР "Память Меркурия" подняли сине-желтый флаг.

С началом украинской революции матросы-украинцы потребовали украинизации флота. На многих кораблях Черноморского флота появились украинские организации.

В начале октября 1917 года моряки узнали об украинизации на Балтийском флоте. По предварительной договоренности с командованием все корабли и порты черноморского флота на один день украсились украинским флагами. После провозглашения III Универсала Центральной Рады об автономии Украины на сторону украинской власти перешло нескольких крупных военных кораблей.

Украинские моряки подняли вместо андреевского флага украинский. Около 200 матросов-россиян покинули корабль. Российские офицеры передали командование кораблем мичману Вадиму Дьяченко. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Немитц передал крейсер в распоряжение комиссара Центральной Рады капитана второго ранга Евграфа Акимова. Центрофлот сразу признал его полномочия.

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Корабль официально стал первым украинским крейсером современности.

В 1918 году по приказу гетмана Украинского государства Павла Скоропадского крейсер переименовали в "Гетман Иван Мазепа".

Командующий Черноморским флотом Александр Немитц признал власть Украинской Народной Республики 23 ноября 1917. Направил соответствующую телеграмму Секретарь военных дел Симону Петлюре по случаю торжественного провозглашения в Киеве Третьего универсала.