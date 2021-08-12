Командующими в Вооруженных силах назначили боевых офицеров

Президент Владимир Зеленский назначил командующих в Вооруженных силах Украины.

Десантно-штурмовые войска возглавил 41-летний Максим Миргородский. Был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Участник войны на Донбассе, позывной "Майк". Первый полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

Во главе оперативного командования "Юг" стал генерал-майор, Герой Украины Андрей Ковальчук, 47 лет. Командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Оперативное командование "Восток" подчиняется "киборгу", генерал-майору 45-летнему Олегу Микацу - С сентября 2014-го руководил обороной Донецкого аэропорта.

Оперативное командование "Запад" возглавил полковник Сергей Литвинов - имеет орден "За мужество" III степени.

Командующим Воздушных сил стал генерал-майор Николай Олещук. До этого был начальником штаба - первым заместителем командующего Воздушного командования "Восток".

"По Вооруженным силам Украины - отличные назначения, - пишет в фейсбуке командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, 49 лет. - Эти украинские генералы и офицеры способны сопротивляться России и побеждать. Главное, чтобы политическое руководство государства не дискредитировало их недофинансированием ВСУ и антиукраинскими решениями ".