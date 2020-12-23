"Коломойский не может выступать от имени Украины"

- Раньше я жил глобальными планами. Когда мы получили ковид, все живем сегодняшним днем, - говорит президент 42-летний Владимир Зеленский в интервью американскому изданию "Зе Нью-Йорк Таймс".

Беседа состоялась 16 декабря. Приводим ее главные тезисы.

О коронавирусе:

- Украина потеряла позиции в мире и Европе. Не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Но мы будем спасать своих людей. Будем бороться, чтобы наши партнеры дали нам вакцины, которые прошли все испытания, - "Модерна", "Пфайзер", "АстраЗенека".

О Верховной Раде:

- Есть влияние крупных финансовых групп на депутатов всех партий. Никому не выгодно большинство "Слуги народа". Но за законы голосуют. Хотя это гораздо сложнее, чем было изначально.

Об олигархах:

- Если они платят налоги и обеспечивают рабочие места - у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если имеют политическое влияние, СМИ, лоббируют свои интересы, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. Тогда государство должно с ними бороться.

Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента, от правительства он не может.

С олигархом Петром Порошенко не готов сотрудничать.

О судах:

- Мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. Глобальную судебную реформу начнем воплощать с 2021 года.

О президентских выборах в США:

- Новый президент США Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник. Хорошо понимает разницу между Украиной и Россией. Это поможет усилить отношения, добавить в процессе урегулирования войны в Донбассе и деоккупации наших территорий.

О Крыме и Донбассе:

- Чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании и технологии, безопасность и деньги. Мы не справимся сами. В этом ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты.

Создаем "Крымскую платформу". В ней хотим видеть страны, которые будут гарантами возвращения и деоккупации полуострова.

Я не хотел бы, чтобы о мире на Донбассе и его условиях договаривались какие-то глобальные игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров. Без нас невозможно договориться.

О достижениях:

- Много денег, которые шли на инфраструктуру, мы перенаправили на медицину. Врачи, которые борются с коронавирусом, получают 300 процентов зарплаты.

Дорог в Украине не было. А инфраструктура - это витрина. Множество обвинений в мой адрес. Мол, во время пандемии уделял много времени этому вопросу. Сейчас люди увидели, что "скорые" начали добираться до больных оперативно.

Нужна цифровизация. Уже сделали водительские удостоверения, цифровой паспорт. Мы в этом первые в мире. Все дотации малый бизнес будет получать в электронном виде.