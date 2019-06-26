"Когда люди видят платежки — им не смешно"

Тарифы — это проблема номер один в Украине, ведь каждая третья семья не может платить за коммуналку. Об этом не по слухам знает Олег Ляшко, ни одна встреча которого в любом городе или селе не обходится без жалоб людей на платежки с заоблачными суммами. Он рассказал недавно услышанную историю земляка с Черниговщины, получившего долг за коммуналку, которая превышает доход его семьи. И пристыдил власть, которая переводит эту проблему в шутку.

— Михаилу Григорьевичу 73 года. Трудовой стаж — 47,5 года, пенсия — 2,5 тысячи гривен. У его жены Аллы Ивановны — 40 лет трудового стажа и 2 тысячи гривен пенсии. На двоих имеют почти 90 лет трудового стажа и 4,5 тысячи гривен пенсии. В мае семья получила счет за коммуналку в 4718 гривен. Это субсидия за 2018-2019 годы, которые требуют вернуть с пенсионеров. На прошлой неделе представитель президента в Кабмине Андрей Герус на одном из эфиров сказал, что Зеленский шутил о высоких тарифах и никому не обещал их снизить. Михаилу Григорьевичу, его жене и миллионам украинцев, которые должны платить за газ вдвое больше, чем пенсия — совершенно не весело, — говорит Ляшко.

Политик неоднократно призывал правительственных чиновников объяснить, почему цена на газ для украинцев растет, хотя во всей Европе — падает. Но ответа не получил.

— Парадокс: в Европе цена на газ опять снизилась и самая низкая за последние три года, а в Украине людям опять подняли цену на газ на 400 гривен. И в июле опять обещают повысить. Объясните мне, где же та рыночная цена, которую вы обещали украинцам? — говорит Олег Ляшко во время часа вопросов правительству.

Несмотря на поручение Кабмину председатель "Нафтогаза" Коболев отказался снизить цену на газ. Однако это может сделать президент, убежден Ляшко.

— Согласно Конституции, глава государства может упразднить решение правительства о повышении цены на газ. В итоге минимум вдвое будут снижены тарифы. Вот что должен сделать президент, а не шутить с судьбами людей, их доходами и будущим. Президент должен сделать все, чтобы у людей были деньги, полный холодильник и возможность платить не только за коммуналку, но и за все другое. Поэтому вместо шуток надо пересмотреть бюджет, вычистить оттуда коррупционные схемы, увеличить зарплаты и пенсии, упразднить решение правительства о повышении цены на газ и снизить тарифы, чтобы они были справедливы. А потом, когда народ будет накормлен, одет, ухожен и дети будут иметь перспективу, можно будет и пошутить, — добавляет Ляшко.