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пятница, 05 июля 2019 07:51

Клюеву и Шарию не позволили идти в Раду

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Центральная избирательная комиссия 3 июля отменил регистрацию на выборы бывшего главы Администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Сделали это после того, как Служба безопасности предоставила выводы, что оба не были на территории Украины последние пять лет. Этого требует закон от кандидатов в народные депутаты.

23 июня ЦИК отказал Клюеву в регистрации — не установила, что он проживает в Украине. Адвокаты обжаловали отказ. Дело дошло до Верховного суда, обязавшего повторно рассмотреть документы Андрея Клюева. Комиссия сослалась на исполнение этого решения и зарегистрировала его кандидатом. Это вызвало общественное возмущение.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков в письме ЦИК сообщил, что Клюев с Януковичем выехали из Украины после расстрелов на Майдане 2014‑го.

"Клюев с тех пор не пересекал границу Украины. Иначе его задержали бы правоохранительные органы. Он находится в розыске как лицо, уклоняющееся от следствия", — говорится в письме.

Во исполнение решения Верховного суда ЦИК в тот же день зарегистрировала кандидатом в нардепы и прокремлевского блогера Анатолия Шария. Называл жителей Западной Украины "наполовину хз-что", "внуками помощников батраков". Находится в розыске МВД с 2012 года за заведомо ложное сообщение о преступлении. Получил убежище в Литве.

— Ненаказанное зло всегда возвращается. Этим пренебрегали предыдущие пять лет, — говорит бывший командир роты батальона "Айдар" 45-летний Евгений Дикий.

— Не наказали преступников режима Януковича. Юридически не сказали: кто же они, эти преступники? Судебную систему не реформировали — ее полностью сохранили. Только она выполняла приказы не Януковича, а с Банковой. А когда под Порошенко зашаталось кресло, готова была переориентироваться и на другой номер. После Революции достоинства народ повелся, что реформа правосудия будет постепенная. А ее саботировали.

Несудимые преступники, которые немножко напуганы, радостно отвоевывают позиции, возвращаются. Они будут мстить — чтобы их больше никогда не смогли напугать. Другой вопрос: допустит ли это украинское общество. Есть надежда, что попытка реванша встретит жесткое сопротивление. Клюев, Портнов (19 мая Андрей Портнов — бывший заместитель глава Администрации Януковича вернулся в Украину. После Революции достоинства выезжал в Австрию. — ГПУ), Шарий и эти судьи — часть единой системы. Одним пришлось временно жить за границей, а другие сидели тихонько и делали вид, что их "реформировали".

— Все знают, что Клюев живет в России, а не в Донецке. Ситуация абсурдная, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

— Суд, возможно, опасался обжалования в Евросуде по правам человека.

Другая версия — могли повлиять люди Портнова. Или судьи с антимайданными настроениями с удовольствием принимают подобные решения, потому что власть меняется и они не подвергаются никакому контролю.

Вряд ли Клюев или Шарий могли бы появиться на территории Украины. Их встретили бы или правоохранительные органы, или активисты.

— Судебную реформу не довели до конца. Поэтому не удивительно, что система мало отличается от той, которая была в 2014-ом. И мы имеем такие сомнительные судебные решения, — говорит публицист 35-летний Павел Казарин.

- В Украине многие государственные институты продолжают работать от пинка. А когда видят жесткую общественную реакцию — потому что решения идут в разрез с элементарной логикой — тогда готовы их менять.

Администрация президента Зеленского отмалчивается по большинству резонансных событий. Не выражает свою политическую позицию, не дает оценок. Что недопустимо. Ведь позиция президента и его окружения важна в системе сдерживаний и противовесов. Когда избранная власть тотально молчит, единственная надежда — на акции общественного протеста.

Много одиозных решений власти, в частности судебные, воспринимаются скорее как наследство Порошенко. Но быстро они могут начать восприниматься, как наследство Зеленского. И скажутся на рейтинге нынешнего главы государства.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
05
июля

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