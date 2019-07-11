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пятница, 12 июля 2019 00:20

Кандидаты дарят избирателям таблетки и вещи из секонд-хенда

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- Люди должны думать, за кого голосуют, - говорит научный сотрудник Национального музея истории Украины 20-летний Роман Гондз. Проводит экскурсию по выставке "Музей избирательного трэша" (трэш - мусор, то, что вызывает возмущение. - ГПУ). Ее на днях открыли в Киеве.

Билет стоит 20 грн. Выставлены 194 экспоната политической агитации. Большинство принесли активисты движения "Честно". Остальные - из фондов музея. Также материалы присылали люди из областей.

- Этот экспонат вызывает смех, - Роман показывает вязаную шапку Игоря Шевченко, кандидата в президенты на прошлых выборах. - Он ездил на экономический форум в Давос. Там можно было в автомате бесплатно взять шапку. Он взял четыре, еще и хвастался этим в сетях.

За стеклом - спичечный коробок с "Блоком Литвина", открывалка для пива "Янукович - наш президент", канцелярские принадлежности, ручки, дневники с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Отдельный стенд с "чернухой" - отрицательной информацией, клеветой против оппонентов. На нем плакат с тогдашним кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Оба изображены уличными хулиганами вприсядку. Виктор Ющенко в виде американского Дядюшки Сэма.

- Частью продуктовых наборов часто является алкоголь, - экскурсовод показывает киевское шампанское с наклеенным на бутылку портретом бывшего мажоритарщика Алексея Луцкого, кагор от "регионалов". Наряду паски от нардепа Александра Фельдмана - "С праздником Светлой Пасхи! Фельдман". За оградой - метровый бутафорский торт от нардепа Игоря Кононенко. В прошлом году десерт от его имени привозили избирателям села Зализное Киевской области.

Среди других подарков от мажоритарщиков - прибор для измерения давления от Олеся Довгого, таблетки от Александра Третьякова, секонд-хенд от Руслана Сольвара, бесплатный Wi-Fi и социальная парикмахерская от Антона Яценко, макароны и масло от Дмитрия Голубова.

Выставка продлится до 10 августа. В день тишины и выборов 20-21 июля ее закроют.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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