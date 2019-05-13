К власти должны прийти не молодые политики, а моральные и профессиональные

- Роспуска Верховной Рады не будет. Хотя досрочные выборы были бы выгодны Порошенко. Имеет развернутые штабы, агитаторов. Зеленский в этом не заинтересован. Он будет нагнетать, что ему "не дали распустить, а он хотел". А параллельно будут дожимать возврат к старому избирательному закону - голосование за партию без мажоритарной составляющей, - говорит народный депутат 40-летний Валерий Карпунцов.

Встречаемся 8 мая в его приемной на ул. Большая Житомирская в Киеве. Предлагает кофе с конфетами. Сам заваривает. На рабочем столе много книг по юриспруденции. На стене - два портрета: большой Тараса Шевченко и поменьше - Анатолия Селиванова, доктора юридических наук, постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном суде. Считает его наставником.

В углу при входе - награды и грамоты за работу юриста. Также некоторые печати из коллекции.

Но ведь общество требует открытых списков?

- Конечно. Мы зашли во второе чтение нового Избирательного кодекса. Ну сколько можно? Колода перетасовалась - те же коррупционеры, взяточники, аморальные персонажи прячутся в хвостах списков. Садятся на старые схемы. И дело не в молодых политиках. Обновление должно быть моральное и профессиональное.

Идем к демократии, но не берем ее за эталон. В постоянных демократиях, типа США, человек должен хорошо учиться, работать, показать себя в профессии. И уже когда можно с чем-то его оценить, тогда приходит в политику и работает для государства. А не когда первая запись в трудовой книжке - Верховная Рада.

Какие ключевые решения может успеть принять этот парламент?

- Закон об импичменте, временных следственных комиссиях, оппозиции. Те, кто сегодня у власти, понимают - завтра будут на другой стороне. А закон - это возможность влиять на принятие решений. Было бы хорошо принять закон об импичменте, поправить регламент. Они должны быть, чтобы действовала Конституция как соглашение между государством, властью и людьми. Если законов нет, тогда власть действует, как хочет.

Можно было бы убрать неприкосновенность. Но четко определить гарантии деятельности народного депутата. Если ты бьешься с соседом - это общеуголовное преступление, тебя привлекают к ответственности.

Но нардеп представляет десятки тысяч человек. И желание на него повлиять в десятки раз больше, чем на простого человека. Бывает, останавливает патрульная полиция, когда едешь голосовать за важный закон, 3 часа полощут мозг и отпускают. А могут и что-то подбросить, скомпрометировать. Это должно быть урегулировано законом.

В каком составе пойдет на выборы "Блок Петра Порошенко"?

- Трудно сказать, я беспартийный. Член фракции, заходил по квоте "Удара". БПП, скорее всего, пойдет на выборы партией. Организационно готовы. Пытаются пропагандировать как партию нелидерского типа.

Какие настроения во фракции после проигрыша на президентских выборах?

- Ожидали от президента публичного избиения виноватых. Услышать фамилии, увидеть быстрые увольнения. Когда человек явно не соответствует должности, замены его. Есть конкретные фамилии. Тот же военный прокурор (Анатолий Матиос. - ГПУ). Как он может пять лет находиться в должности, служа у Януковича до последнего дня, до избиения студентов на Майдане? Только за дезертирство привлек 11 тысяч добровольцев, срочников. У нас что, 11 тысяч дезертиров? Шла работа на подрыв доверия к власти.

На рейтинг Порошенко повлияла отставка Яценюка? Если бы тот возглавлял правительство, то не все шишки летели бы в президента.

- Еще одна беда Петра Алексеевича в том, что не умеет делегировать полномочия. Гройсмана ассоциируют с Порошенко, поэтому вся ответственность ложилась на президента.

Так же, как с генеральным прокурором. Не может быть генпрокурор без юридического образования и опыта работы. Луценко начитанный, грамотный. Но все это поверхностно. Глубоких знаний у него в уголовном процессе и праве нет. Посмотреть, как у генпрокурора меняется мнение о резонансных преступлениях. Луценко выходит и говорит: Николай Паламарчук (народный депутат из фракции БПП. - ГПУ) - организатор убийства Екатерины Гандзюк. И этот Паламарчук сидит в зале. Что ему делать? А общество как воспринимает? Если сказал генпрокурор, значит это правда. А сегодня подозреваемых в этих преступлениях выпустили тихонечко (26 апреля из следственного изолятора по просьбе прокуратуры выпустили Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ранее из СИЗО вышел руководитель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства. Его выпустили под залог. - ГПУ). И это резонансные дела, которые контролирует общество, активисты, родственники.

Почему провалилась судебная реформа?

- Реформа была задумана правильно. Но не изменили принципы формирования структур, осталась возможность персонального влияния на судебную систему. Люди это видят и говорят: ничего не изменилось. И они правы.

Судебную реформу нужно было проводить в первую очередь, в 2014-м. Не медицину, не полицию.

Если человек знает, что может обжаловать в суде любую противоправную деятельность, тогда все подтягивались бы. Потому что завтра суд признает их действия незаконными, должностей лишатся, кого-то к уголовной ответственности привлекут. Но этого не сделали.

Реформа будет завершена, когда поменяются судьи в районах и городах.

Планируете будущую политическую карьеру?

- Я еще не решил. Когда пришел в 2016 году, подал изменения в закон о прокуратуре - до сих пор висят. Боролся за профессора Владимира Козявкина (возглавляет реабилитационный центр по работе с детьми, больными ДЦП, в Трускавце Львовской области. - ГПУ). Законопроект, который бы давал возможность на Арабатской стрелке завершить реабилитационный комплекс для детей с ДЦП, прошел все комитеты, все выводы. Ноль. Уж рейдерили тот центр при этой власти. Я отбивал атаку. Ну какое настроение после этого? Когда в таком вопросе не можешь пробиться, что говорить о каких-то узкоспециализированных вещах. Опускаются руки.

Какое самое большое достижение этого парламента?

- Достижения здесь имеет Петр Порошенко. Приняты 80 процентов законодательных актов, которые подавал в Раду. Он выходил с общенациональными вопросами - квотирование украинского контента, закон о языке, томос, постоянные решения по армии, по внешней политике.

Порошенко мог узурпировать власть, имея большинство в парламенте, у силовиков. Конечно, здесь большая роль Арсена Авакова - он был противовесом Порошенко. Но президент и не хотел подмять все под себя. Видим это по результатам выборов. Он многое инициировал. И много чего не говорил. Сейчас выясняется, что по Охматдету львиная доля средств достройки корпуса - его. Противовоздушная оборона вокруг Киева - его средства.

Как удалось принять закон о языке?

- Мы созрели к этому. И общество требовало. Это тот закон, который 20 лет назад надо было принимать.

Какие главные вызовы стоят перед Украиной в этом году?

- Война. Ее надо завершать. Вводить по границе миротворцев. Тогда прекратятся поставки ресурса сепаратистам. Людям там все это уже надоело. Большинство жалеют, что ходили на референдумы. Потому что живут в Мордоре. Сейчас перекупают украинские паспорта.

Не терять территорий. Только государство слабеет, на него нападают. Поэтому надо усиливать армию, обороноспособность, национально-патриотическое воспитание. У нас много оружия на складах. Всем военнообязанным через военный билет выдать его домой - пусть проходят обучение. Это на миллионы увеличило бы количество реальных защитников страны.

Не терять международной поддержки. Если уменьшим динамику, все посыплется.

Собирает старинные печати

Валерий Карпунцов во второй раз прошел в Верховную Раду в 2016 году. Был 77-й в списке "Блока Петра Порошенко".

Родился в городе Нежин Черниговской области. Отец Виталий Михайлович - инженер пищевой промышленности, мать Людмила Пантелеймоновна - экономист.

В 18 лет бросил физико-математический факультет Нежинского пединститута. Выучился на юриста в столичном университете имени Тараса Шевченко.

С 1999-го два года работал помощником нардепа. Консультировал отдел связей с органами правосудия аппарата Верховной Рады. Был советником вице-премьера Романа Бессмертного. Руководил юридическим департаментом партии "Наша Украина". Два года возглавлял юридическую группу "Коллегиум", работал в Национальном агентстве по иностранным инвестициям и развитию. Был депутатом Киевсовета от Блока Кличко. Заслуженный юрист Украины.

17 лет коллекционирует старинные печати учреждений. Имеет их около тысячи.

Жена Ольга по образованию врач-терапевт. Воспитывают дочерей Софию и Марианну и сына Луку.

Любит готовить.

Живет в Киеве.