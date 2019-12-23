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вторник, 24 декабря 2019 07:45

Избирательный кодекс заработает с 2023 года

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19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Его поделят на списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. Только Киев будет иметь два округа, на Днепропетровщине отдельно выделят Криворожский регион, а Крымский округ присоединят к Херсонскому.

Политические силы будут выставлять в округе не меньше пяти кандидатов. Избиратель голосует за партию и, при желании, - за кандидата из списка. Если никого из персоналий не укажет, значит согласится со списком, предложенным политической силой. В Раде будут работать кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в регионе.

Партия проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

Президента и мэров областных центров, городов с населением свыше 90 тыс. будут избирать по системе абсолютного большинства - 50%+1 голос. Если никто не наберет столько, будет второй тур.

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. В областные и городские советы крупных городов, Верховный Совет Автономной Республики Крым - по открытым спискам, как и на выборах в парламент.

Кодекс приняли в июле 2019-го. В сентябре президент вернул его на повторное рассмотрение с предложениями. Добавили норму, что президентские и парламентские выборы могут проходить одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

Закон заработает с 1 декабря 2023 года.

- Приняли гибридную модель - региональные списки с преференциями. По факту - та же мажоритарка, только округа увеличатся, - говорит политолог 41-летний Виктор Таран.

- Сделали шаг вперед. У партийного руководства забрали монополию на формирование списков. Избиратели смогут влиять на продвижение кандидатов, которые им нравятся. К сожалению, остается "закрытая" часть списка. Это первые девять номеров, которые составит партийное руководство.

Еще один негатив - сократили срок агитационной кампании до полутора месяца. Кто не будет иметь больших ресурсов, не успеет отработать округа.

Из позитивов - в кодексе учли права переселенцев, они смогут голосовать на местных выборах.

Надо усилить ответственность за подкуп. Заменить политическую рекламу на дискуссионные форматы. Срок агитации нужно увеличить хотя бы до 2,5 месяца.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
24
декабря

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