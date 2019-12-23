Избирательный кодекс заработает с 2023 года

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.
Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Его поделят на списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. Только Киев будет иметь два округа, на Днепропетровщине отдельно выделят Криворожский регион, а Крымский округ присоединят к Херсонскому.
Политические силы будут выставлять в округе не меньше пяти кандидатов. Избиратель голосует за партию и, при желании, - за кандидата из списка. Если никого из персоналий не укажет, значит согласится со списком, предложенным политической силой. В Раде будут работать кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в регионе.
Партия проходит в парламент, если набирает 5% голосов.
Президента и мэров областных центров, городов с населением свыше 90 тыс. будут избирать по системе абсолютного большинства - 50%+1 голос. Если никто не наберет столько, будет второй тур.
Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. В областные и городские советы крупных городов, Верховный Совет Автономной Республики Крым - по открытым спискам, как и на выборах в парламент.
Кодекс приняли в июле 2019-го. В сентябре президент вернул его на повторное рассмотрение с предложениями. Добавили норму, что президентские и парламентские выборы могут проходить одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.
Закон заработает с 1 декабря 2023 года.
- Приняли гибридную модель - региональные списки с преференциями. По факту - та же мажоритарка, только округа увеличатся, - говорит политолог 41-летний Виктор Таран.
- Сделали шаг вперед. У партийного руководства забрали монополию на формирование списков. Избиратели смогут влиять на продвижение кандидатов, которые им нравятся. К сожалению, остается "закрытая" часть списка. Это первые девять номеров, которые составит партийное руководство.
Еще один негатив - сократили срок агитационной кампании до полутора месяца. Кто не будет иметь больших ресурсов, не успеет отработать округа.
Из позитивов - в кодексе учли права переселенцев, они смогут голосовать на местных выборах.
Надо усилить ответственность за подкуп. Заменить политическую рекламу на дискуссионные форматы. Срок агитации нужно увеличить хотя бы до 2,5 месяца.
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