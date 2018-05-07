"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"

— Ситуация в стране настолько обострилась, что опять стоим на пороге социального взрыва, — говорит правозащитник 55-летний Владимир Чемерис.

Что больше всего тревожит в нынешней Украине?

— Что цивилизационно страна двигается назад. Большинство россиян считают, что их государство может быть великим только тогда, когда оно — жандарм. А Украина велика, когда демократична. В настоящий момент есть попытка построить авторитарное государство. Но Украина не может существовать как авторитарная.

Ее история в XX веке — это не только бандеровское движение. Это и Котовский, Щорс, Махно, Коновалец. Это и компартия Западной Украины, и украинизаторы 1920-х годов — Скрипник и Хвылевой. Это Иван Франко, который переводил "Капитал" Маркса. Это социалистическая Центральная Рада. Тогда Украина провозглашала демократические и социальные реформы. Сейчас говорят, что нет другого пути, кроме рынка. Его у нас строят уже 27 лет. Эти реформы привели к обнищанию абсолютного большинства населения и обогатили небольшую группу. Украину отбрасывают в XVII–XIX век. Европейские страны тогда находились в подобной ситуации.

К каким последствиям это может привести?

— Во время "Украины без Кучмы" говорили об изменении системы. Участников протеста возмутило убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Но вышли и студенты, и рабочие, и крестьяне. Они хотели изменить жизнь, социальную систему. К сожалению, она осталась.

Через три года состоялся оранжевый Майдан. Поводом стали нарушения на президентских выборах. В итоге сменили главу государства, а не социальную систему. Было большое разочарование.

Социальные проблемы вытолкнули людей на улицу и в 2013 году. Но власть опять оказалась в руках олигархов. Следовательно, с высокой вероятностью будет новый Майдан.

В Верховной Раде есть несколько партий. Все они представляют интересы крупного капитала. И никто не выражает позицию рабочих, крестьян, безработных. Даже мелкого бизнеса. К принятию государственных решений нужно допустить все основные группы общества. Нельзя пружину сжимать до конца — рано или поздно она распрямится.

Многие украинцы выезжают за границу. В этом есть позитив?

— Ну какой тут позитив? Люди выезжают и вывозят с собой родственников — в Польшу, Италию, Германию, Россию. А в нашей стране происходит деиндустриализация. Много заводов режут на утиль.

Недавно был в Барселоне. Общался с украинцами, которые не знают, вернутся ли на родину. Возможно, у них более тяжелая работа, но они получают значительно лучшую социальную жизнь. Например, в Испании — бесплатная медицина. Там есть солидарное социальное обеспечение граждан.

Эти несколько миллионов, которые выехали, скорее всего, не будут участвовать в президентских и парламентских выборах. Как это повлияет на результат?

— Кроме этих людей, еще несколько миллионов проживают на Донбассе. И также не будут голосовать. Это — преимущество для тех, кто находится у власти. Не вижу оснований, если ничего не изменится, считать выборы демократическими.

Кто может победить на выборах президента в 2019 году?

— Первое место во всех социологических опросах занимает Юлия Тимошенко. Арест Надежды Савченко добавит ей популярности. Но и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал. Не вижу, что существенно изменится в стране, если кто-то из них станет президентом.

Саакашвили как-то повлиял на ситуацию в Украине? Какова была его роль?

— Человек, который был президентом, не захочет играть роль второго лица. А Порошенко отвел ему такое место. Михеил не согласился с этим. Поэтому была неизбежная конфронтация с Порошенко.

Украина получила от деятельности Саакашвили больше плюсов или минусов?

— На определенном этапе он инициировал акции протеста. Они не имели особой динамики, но была пассивная поддержка людей. Потому что он выступил против Порошенко. В этом, наверное, единственный позитив от Саакашвили. Он перестал быть политическим игроком в Украине. При существующей власти путь сюда ему будет ". Не думаю, что сможет делать политическую карьеру в Нидерландах (жена Саакашвили Сандра Рулофс живет и работает в Нидерландах. — ГПУ) или США. Единственной страной, где, после Грузии, мог реализоваться, была Украина. Однако это ему не удалось.

Кого можно зачесть к политической оппозиции?

— Кого-либо, даже "Народный фронт". Они в коалиции с "Блоком Петра Порошенко", однако имеют свои требования, которые противоречат желанием президента. Но эти две политических силы находятся в одной лодке: если кто-то выпадет, то утонет и другой. К оппозиции можно причислить и "Самопоміч", и "Батьківщину", и партию Ляшко. Но системной оппозиции у нас нет.

То есть?

— Политическая оппозиция — это те, кто хочет попасть на определенные должности. А системная оппозиция стремится не просто сменить людей при власти, а добиться другого социального курса. Такой в парламенте нет. Но она существует в обществе. Хотя так и не оформилась в политическую партию. Однако рано или поздно это движение покажет себя.

Президент Порошенко длительное время говорил, что не определился с тем, пойдет ли на второй срок. Потом сказал, что будет баллотироваться. Он имеет шансы на победу?

— Порошенко пытается построить авторитарный режим, но ему не удается. Он не смог сконцентрировать в своих руках все силовые структуры и властные полномочия. Все-таки министр внутренних дел Аваков контролирует значительную часть силовиков, существуют другие финансово-политические группы. И вряд ли все они поддержат поход Порошенко на второй срок. Если не поддержат, будет какой-то другой ставленник большого капитала. Возможно, не один.

Еще важный момент — будет ли поддержка Вашингтона. Наши политики ездят на кастинг (конкурс, который дает возможность подобрать самых интересных участников для проекта. — ГПУ), на разные "завтраки".

Какое место в истории займут предшественники нынешнего президента — Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович?

— Еще мало времени прошло от момента их правления, чтобы дать однозначную оценку. Но ни один из них не стал творцом новейшего украинского государства. А некоторые из них, если будут живы, могут оказаться на скамье подсудимых. И, возможно, скоро.

А Порошенко?

— Думаю, он окажется на скамье. Есть все основания говорить об этом.

Каких трех-четырех изменений требует Украина для того, чтобы начать быстро развиваться?

— Первое: необходимо прекращение войны.

Второе: нужно отменить так называемые реформы — пенсионную, образовательную, медицинскую. Они приводят к обнищанию абсолютного большинства людей. Нужно прекратить приватизацию и национализировать стратегические отрасли промышленности. Внедрить прогрессивное налогообложение. Оно лишит олигархов не только экономического, но и политического влияния.

Третье: нужно поощрять кооперацию в селах и запретить любую приватизацию земли.

Как будет меняться ситуация на Донбассе в ближайшие год-два?

— Существенных изменений не будет. Будет длиться война.

Крым вернем только после развала России или есть другие возможности?

— Путин не вечен. Но никто из оппозиционеров, заняв его место, не вернет Крым. Иначе перестанет быть президентом России. Также нужно понимать позицию наших западных партнеров. Она — такая же, как была относительно республик Балтии во время Советского Союза. Они не признавали, что те входят в состав СССР, однако вели дела с ним.

Россия несомненно развалится. Вопрос лишь — когда. И не приведут ли наши власть предержащие вместе с ультраправыми к развалу Украины быстрее, чем не станет РФ.

Какое самое важное достижение Украины после Революции достоинства?

— Безвиз со странами Евросоюза.

На отдыхе выключает телефон

Владимир Чемерис был народным депутатом с 1994 до 1998 года. Баллотировался от округа во Львове. Член правления Украинской Хельсинской союзы. По специальности — физик-ядерщик. За антисоветскую деятельность его исключили из комсомола и дважды отчисляли из Киевского университета имени Шевченко.

Родился в Конотопе на Сумщине. Был одним из организаторов студенческих протестов "Революции на граните" в 1990 году и акции "Украина без Кучмы" в 2000–2001 году. Беспартийный.

— Заниматься физикой нужно 24 часа на сутки. Я слежу за всеми событиями в отрасли, но уже как любитель. Свободное время люблю проводить без мобильного и интернета.

Живет в Киеве. С Ириной в браке 26 лет. Она директор "Украинской продакшнстудии". Вместе путешествуют. В марте умерла их кошка Лапа, которой было почти 20 лет. Имеют овчарок Руну и Альфу.