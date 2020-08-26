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четверг, 27 августа 2020 06:40

Холодницкий уволился из антикоррупционной прокуратуры

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"За время моей каденции сменились четыре генеральных прокурора, каждый из которых хотел, чтобы Специализированная антикоррупционная прокуратура была ему подотчетна. Мы не выполняли указаний, и иногда это заканчивалось агрессией и непониманием. Я не ретранслировал коллективу указания сверху преследовать "плохих парней" и защищать тех, "кого нужно", — написал 21 августа в фейсбуке 35-летний Назар Холодницкий. В тот день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова освободила его от должности руководителя САП по собственному желанию.

Холодницкий руководил ведомством четыре года и восемь месяцев. Срок его полномочий завершался 30 ноября.

За это время Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 39 топ-чиновников, 47 судей, 68 руководителей госпредприятий. В Высшем антикоррупционном суде находятся 184 обвинительных акта в отношении 492 человек. Вынесли семь приговоров в отношении 10 человек.

— Холодницкого устранили. Более месяца тому назад Венедиктова говорила, что САП не справляется. Наверное, нашлась мотивация, чтобы он ушел, — говорит народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики 39-летний Ярослав Юрчишин.

- Холодницкий должен был работать руководителем САП до конца ноября. А дальше — исполнять обязанности до назначения нового. На этой должности имеет самый полный доступ к делам НАБУ. Они интересуют офис президента, особенно дело Привата (в 2016 году правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство потратило 155 млрд грн на докапитализацию. Банк подал иск в американский суд на бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявил об отмывании ими почти $800 млн в США. НАБУ расследует вывод средств из банка. - ГПУ).

Офис генпрокурора хочет получить доступ к этой информации. Сначала инициировали увольнение руководителя НАБУ Артема Сытника. Но под давлением международных партнеров эти планы провалились. Тогда надавили на Холодницкого. Хотят создать комиссию, которая должна отобрать его преемника. Чтобы был "свой" для Венедиктовой-Ермака прокурор.

Допускаем, что Коломойский имеет связи в офисе президента. Ему для усиления защиты в международных судах надо узнать — какими свидетелями, фактами владеет НАБУ. Могут вмешаться и развалить дело.

САП и НАБУ действуют как независимые органы. Не сливают дела. Открывают их и в отношении представителей большинства и оппозиции. Уже год работает Антикоррупционный суд, есть приговоры с тюремными сроками. Есть и оправдания - что тоже нормально. Эти структуры должны оставаться независимыми.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
27
августа

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