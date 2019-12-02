"Хочу, чтобы США поняли - Украина не коррумпирована"

- Выборы на Донбассе пройдут по украинскому законодательству. Потому что если есть вооруженные группировки, ни одна партия туда не пойдет. Это сложный вопрос на переговорах. Я не согласен с тем, как его решили в Минске - выборы, а затем контроль над границей. Не согласен с последовательностью действий, - говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию "Шпигель", французскому "Монд", американскому "Тайм" и польской "Газете выборчей" 2 декабря.

9 декабря Зеленский проведет переговоры в Париже с лидерами Германии, Франции и РФ.

"Мы - у себя дома. Это часть нашей земли, которую забрали, - говорит Зеленский. - Есть много горячих голов, которые говорят: "Давай отвоюем эти территории". Но какой ценой? Я этого не буду делать.

В оккупированных районах Донбасса есть люди, которые за Украину. Те, кто за Россию, могут уезжать. А есть те, кто "потерялся", сбился с пути. Я не имею морального права говорить "тьфу". Надо вернуть этих людей, бороться за них.

В деле с Крымом могут помочь Соединенные Штаты Америки. Мог бы быть формат переговоров: Украина, РФ, США. Это наша территория, я хочу, чтобы она вернулась.

Украина получала до 3 миллиардов долларов в год за транзит российского газа через Украину. Ведем трехсторонние переговоры - Украина, Россия, ЕС. "Северный поток-2" (газопровод из России в Германию в обход Украины. - ГПУ) ослабил наши позиции. Европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект. Соглашусь с этим, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет сопротивляться. Возможно, что транзит газа также будет рассматриваться в "нормандском формате".

Хочу, чтобы США помогали и поняли: мы - субъект. Чтобы не договаривались с другими за нашими спинами. Когда они говорят, что Украина коррумпирована - это жесткий сигнал. Однако теперь это другая страна. Конечно, органы власти долго были коррумпированными, но мы их очищаем.