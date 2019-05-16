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пятница, 17 мая 2019 07:15

"Готовится к парламентским выборам, а не президентству"

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- Просто идти дорогой Порошенко, - говорит президент 53-летний Петр Порошенко на конференции лидеров стран "Восточного партнерства" в Брюсселе 14 мая. Так отвечает на вопрос, что посоветовал бы преемнику Владимиру Зеленскому.

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила его победителем выборов президента. За Владимира Зеленского во втором туре проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко - 24,45%. Инаугурация происходит не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов - 3 июня. Вновь избранный глава государства должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

Порошенко в последний раз публично встречался с Зеленским во время дебатов на стадионе Национального спорткомплекса "Олимпийский" 19 апреля.

- Владимир Зеленский должен готовиться к президентской должности. Для этого должен встречаться с министрами, депутатами, действующим главой государства, - говорит политолог Олеся Яхно, 41 год.

- Зато видим подготовку к парламентской кампании, разборки и конкуренцию между различными группами должностей. Желания вникать в суть процессов не видно. Встреча не происходит из-за Зеленского, а не из-за Порошенко. Многих народных депутатов, в том числе и лояльных к Владимиру, удивляет, почему тот не общается с представителями власти - для получения информации с таких процессов как Минск, нормандский формат, безопасность, Крым.

Зато команда Зеленского противопоставляет себя. С оглядкой на парламентские выборы хочет отмежеваться от всех институтов. Мол, он - новый политик. А Верховная Рада, действующий президент - со старыми правилами. Не хочет встречаться, чтобы его с ними не ассоциировали. Звучит странно. Потому что открытые встречи, обсуждения не должны ограничиваться датой инаугурации. Это нормальный процесс цивилизованных демократий.

Зеленский шантажирует парламент через видеообращения, спикера Парубия называет лжецом. Это отнюдь не новые стандарты. Надо начинать с содержания, а не шоу. Нужна позиция по базовым вопросам. О сотрудничестве с Международным валютным фондом, России, рынке земли - нет никакой конкретики.

Зеленский с президентства Порошенко должен взять евроатлантический выбор страны. Если пытаться изменить вектор, большинство общества это не поддержит. Ошибкой будет и попытка пересмотреть гуманитарный блок, в частности языковой вопрос. Последние события в Харькове (12 мая жители города на площади Свободы требовали оставить палатку по сбору средств для нужд армии. Накануне городские власти издали предписание снести ее. - ГПУ) показали, что активная часть общества не воспринимает любые реваншистские действия.

- Лучшим примером была передача власти между Кравчуком и Кучмой. Первый не ожидал поражения и не был к ней готов. Но принял выбор украинцев, - говорит политолог 63-летний Александр Кочетков.

- Утром после выборов штаб Кучмы поздравила администрация Кравчука. А уже через час Леонид Макарович звонил Леониду Даниловичу. И далее в тот же день началась работа обеих команд по передаче власти - встречи, консультации. Никому и в голову не приходили кадровые назначения. Для обеспечения непрерывности власти, передавали информацию.

Уходящий президент должен действовать так, чтобы его преемник мог продолжить развитие страны. Порошенко наоборот создает неблагоприятные условия для Зеленского. Петр Алексеевич сделал все, чтобы между ними была неприязнь, которую трудно преодолеть. Он саботирует передачу власти, в частности через свою политсилу в парламенте. Противостояние идет за счет страны.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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