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вторник, 24 сентября 2019 07:05

Ефремову отменили домашний арест

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Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшему председателю фракции Партии регионов 65-летнему Александру Ефремову. Изменил меру пресечения на личное обязательство.

Ефремова обвиняют в государственной измене, в помощи боевикам во время захвата Луганского управления СБУ в 2014 году, поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть дело Ефремова 24 сентября.

В июле 2016-го стражи порядка задержали его на борту самолета Киев - Вена в аэропорту "Борисполь". Просидел под арестом в Киеве и Старобельске два года и 11 месяцев. 22 июля перевели на круглосуточный домашний арест в столице.

Александр Ефремов возглавил фракцию Партии регионов после избрания Виктора Януковича президентом. В 2013 году его состояние оценивалось в $ 229 млн. Первый главарь боевиков ЛНР Валерий Болотов работал у него водителем.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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