Ефремову отменили домашний арест

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшему председателю фракции Партии регионов 65-летнему Александру Ефремову. Изменил меру пресечения на личное обязательство.

Ефремова обвиняют в государственной измене, в помощи боевикам во время захвата Луганского управления СБУ в 2014 году, поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть дело Ефремова 24 сентября.

В июле 2016-го стражи порядка задержали его на борту самолета Киев - Вена в аэропорту "Борисполь". Просидел под арестом в Киеве и Старобельске два года и 11 месяцев. 22 июля перевели на круглосуточный домашний арест в столице.

Александр Ефремов возглавил фракцию Партии регионов после избрания Виктора Януковича президентом. В 2013 году его состояние оценивалось в $ 229 млн. Первый главарь боевиков ЛНР Валерий Болотов работал у него водителем.