Ефремова выпустили под домашний арест

Бывший глава фракции Партии регионов 64-летний Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО города Старобельськ на Луганщине. Содержание под стражей заменили домашним арестом. Будет отбывать его в столичной квартире сына.

Такое решение вынес Киевский апелляционный суд 22 июля.

— Для меня главное задание — доказать, что я как член Партии регионов не виноват. И что свыше миллиона людей, которые были в политсиле, — это порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, — сказал Ефремов в день выхода.

Его задержали в аэропорту "Борисполь" в июле 2016-го, когда пытался вылететь в Вену. Ефремова обвиняют в организации захвата боевиками здания Луганской облгосадминистрации 2014 года, пособничестве во время захвата помещения Службы безопасности в Луганске. А также — в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, содействии созданию ЛНР, незаконном завладении имуществом "Луганськвугілля".

Ефремов пробыл под стражей почти три года — с 1 августа 2016-го до 24 июля 2019 года.

— Освобождение под домашний арест, вероятно, связано с тем, что Андрей Портнов (заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Покинул страну после побега экс-президента. — ГПУ) вернулся в Украину, — говорит юрист Михаил Жернаков.

— Он писал в Телеграмм-канале, что Ефремова освободят. Показывает, что сохранил влияние на суды. Это наводит на две мысли. Что такие люди на свободе и имеют влияние на судопроизводство — опасная тенденция. Второе — это показатель проваленной судебной реформы. Ефремов едва не единственный из соратников Януковича, относительно кого было огромное количество доказательств. Но его отпустили.

— За пять лет власть не смогла, невзирая на всю проукраинскость, довести до приговора ни одно из дел, связанных с Майданом. Это и есть оценка власти, — говорит 47-летний Дмитрий Снегирев, луганский активист, сопредседатель общественной организации "Права справа".

— Дело Ефремова использовали, чтобы давить на фракции "Оппоблока" и "Возрождения". Так их склоняли к нужным голосованиям в Раде. Фактически это был элемент политического шантажа. Справа не имела целью притянуть Ефремова к реальной уголовной ответственности.