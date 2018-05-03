Ефремов сидит в одиночной камере

— Когда он убежал, пытался дозвониться ему. Его телефон не ответил мне до сегодняшнего дня. Когда идут военные события и командир подразделения бросает своих людей, как вы к нему будете относиться? А если бросает главнокомандующий? Это можно положительно оценивать? Наверное, нет, — говорит о бывшем президенте Викторе Януковиче экс-глава фракции Партии регионов 63-летний Александр Ефремов.

Интервью с ним вышло 25 апреля на сайте LB.ua. Говорит с журналистом в зале Старобельского районного суда на Луганщине. Там завершилось 105-е заседание по его делу. Ефремов находится под арестом год и восемь месяцев. Его обвиняют в государственной измене и в пособничестве во время захвата здания Луганского управления СБУ, организационной поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

— У меня одиночная камера. Пространство — полметра на полтора. Все остальное — нары и умывальник, — рассказывает об изоляторе. — Бывает, надоедает и читать, и смотреть телевизор. Прогулка занимает час. Остальное время остаешься наедине с собой.

Говорит, что сыну 39-летнему Игорю запретил возвращаться в Украину. Где он с семьей сейчас живет — неизвестно.

На вопрос: "Согласны ли с тем, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс?" говорит: "Опять ваши провокационные вопросы?"

— Что же провокационного? Простой вопрос: чей Крым? — продолжает журналист.

— Я вам отвечу с удовольствием — после того, как выйду из тюрьмы.

— Да какие тут сомнения вообще могут быть? Чей Крым?

— Отвечу, когда выйду отсюда.

— Донецкая и Луганская области оккупированы или нет?

Александр Ефремов не отвечает. Как и на вопрос о России-агрессоре.

Он родом из Луганска. Семь лет возглавлял тамошнюю областную госадминистрацию. Был народным депутатом трех созывов. После избрания Виктора Януковича президентом возглавил фракцию "регионалов" в парламенте. В 2013 году его состояние оценивали в $229 млн.

Первый вожак ЛНР Валерий Болотов работал водителем и охранником у Ефремова.