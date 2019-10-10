"Договорились рассчитаться с шахтерами"

- Сегодня никаких решений о повышении тарифов не принимали. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы они выросли, - говорит премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук на брифинге 9 октября. Глава правительства встретился с журналистами после заседания Кабмина.

- Есть ряд сложных вопросов по отопительному сезону. Например, город Смела. Решили создать отдельную рабочую группу под руководством министра Алены Бабак (министр развития громад и территорий. - ГПУ). Она должна в течение нескольких дней предложить, как выйти из непростой ситуации. До 15 октября должны все подготовить.

В прошлом году в восьмидесятитысячном городе Смела Черкасской области отопительный сезон начался во второй половине ноября из-за долгов за газ. 80 млн грн Нафтогазу задолжала компания, которая ранее отапливала город.

- На субботу также планируем еще одно заседание правительства, чтобы принять решение об изменениях в государственный бюджет и рассчитаться с шахтерами по зарплате, - говорит Гончарук.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделит на 2019 год на угольную отрасль дополнительно 1 млрд грн. Эти деньги планируют использовать на погашение задолженности перед государственными добывающими предприятиями. Горняки Львовщины говорят о 216 млн грн, которые им задолжало государство. На Луганщине - о 120 млн грн.

Правительство также выделило 70 млн грн на оборудование для выдачи паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Центрах предоставления административных услуг.

Перераспределил средства для 707 инвестпрограмм и проектов регионального развития. Начали сокращение госаппарата в области юстиции - из 27 главных территориальных управлений сделали восемь.