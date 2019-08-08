Деньги не имели значения на выборах

22 политические партии опубликовали отчеты о расходах из избирательных фондов. Больше всего денег на внеочередные парламентские выборы пошло у "Слуги народа" - 114,7 млн грн. Другие партии, прошедшие в парламент, задекларировали: "Голос" - 105,7 млн грн, "Европейская солидарность" - 99,5 млн грн, "Батькивщина" - 87,2 млн грн, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 65,6 млн грн. Тратили их в основном на телевизионную рекламу.

- Во время этой кампании деньги были менее важны, чем на предыдущих выборах. Мы увидели технологии, которые работают без них. Подкуп не сработал. На результат серьезно повлияла только деятельность президента и партии "Слуга народа". Участие этой политсилы перетасовало все карты, - говорит политический эксперт 24-летний Богдан Бондаренко.

- У "Слуги народа" нет базового электората - избирателей, которые голосуют за политическую силу при любых условиях. У остальных партий ядро электората есть - сформированное по возрасту или территории. Они мобилизовали только своего избирателя, не пытались перетащить голоса конкурентов. Поэтому "Слуга народа" и выиграла.

- Традиционно деньги шли на "засевания округов" - то есть разную помощь на грани подкупа. И на рекламу, - говорит политолог 35-летний Петр Олещук.

- Далеко не все партии работают официально. Ту же "социальную помощь" никто светить не будет. Ее выдают избирателям через благотворительные фонды. Указанные в отчетах деньги - небольшие. Кампания предусматривает значительно большие затраты.

В "Слуге народа" эффективно использовали рекламу. У Радикальной партии была стратегия, но они не вписались в новую политическую реальность. В свое время Ляшко победил за счет скандальных выходок. Обещал старых политиков привлечь к ответственности, всех наказать. Но не сделал. Поэтому общество начало искать других героев.

У нас есть законы, определяющие - кампания должна оплачиваться из избирательных фондов. Но это не так - много расходов оплачивают наличными, неофициально. Потому что партии не могут объяснить, откуда у них деньги. Никто из них не существует на членские взносы.

Поэтому сейчас актуальным является вопрос о наказании за политическую коррупцию.

111 795 535 гривен Радикальная партия Олега Ляшко потратила на парламентскую кампанию. Эта сумма указана в отчете партии, опубликованном на сайте ЦИК. На выборах политсила набрала 4,01% и не прошла в Верховную Раду. Один голос обошелся партии в 198 грн. На парламентских выборах 2014 года партию Ляшко поддержали 7,44% избирателей, 22 депутата зашли в Раду. Тогда на кампанию политсила потратила более 73 млн грн.

Один голос "Слуге народа" обошелся в 19 гривен

Комитет избирателей определил, во сколько каждой партии обошелся голос избирателя. Для этого сложили официальные расходы партии и сопоставили с количеством набранных голосов. Чем меньше граждан поддержали политсилу - тем дороже "стоил" голос.

"Слуге народа" каждый голос обошелся в 19 грн, "Оппозиционной платформе - За жизнь" - 34, "Батькивщине" - 76, "Европейской солидарности" - 88, "Голосу" - 129 грн.

Среди партий, участвовавших в выборах, самым дорогим он стал для объединения "Факел" из Белой Церкви - 861 грн. Они потратили 6,5 млн грн и набрали 7739 голосов. Меньше потратилась "Партия Шария" - 26 грн. Обе не прошли в парламент.

- Мы увидели скромные цифры политсил, - говорит 46-летний Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины. - В отчетах не зафиксирована оплата работникам избирательных штабов. Речь идет о сотнях людей, вовлеченных в выборы.