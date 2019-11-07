Дела Майдана могут не расследовать никогда

"С 20 ноября все незавершенные прокуратурой производства передадут другим правоохранительным органам, в частности — Государственном бюро расследований. Среди них — дела Майдана. Пять тысяч томов материалов получат новые следователи. Пять лет следствия нужно отмотать назад и исследовать с самого начала. На некоторое время это остановит расследование", — пишет директор ГБР 45-летний Роман Труба на "Украинской правде".

Бюро имеет до 1500 работников. Такое количество ограничивает закон. Нагрузка на одного следователя — более 100 производств. "Следователей катастрофически не хватает", — заявил Труба.

Неделей ранее адвокаты семей Небесной сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Руслану Рябошапке, премьер-министру Алексею Гончаруку и директору Госбюро расследований Роману Трубе.

"В течение двух лет потерпевшие, участники Революции достоинства, их адвокаты и правозащитные организации доносили до власти, что есть проблема с передачей дел Майдана от Генпрокуратуры в ГБР. Но парламент, руководители бюро и ГПУ не обращали на нее внимания. Теперь ситуация стала критической.

Обращаемся с просьбой немедленно принять меры и не допустить развала расследования. Безотлагательно создать в ГБР управление для расследования дел Майдана, увеличить количество его работников. Изменить закон о ГБР — чтобы назначить без конкурса следователей и прокуроров, которые работали над производством. Гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследование со стороны бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова", — написали они.

— Передачу дел Генпрокуратура не подготовила. Хотя об этом было известно несколько лет. Такое впечатление, что расследования преступлений против Майдана стали никому не интересны. К ним нет внимания, — говорит адвокат Павел Дикань, 55 лет.

— Дела будут передавать годами, там сроки закончатся, там материалы потеряются. Ситуацией больше владеет следователь, который вел расследование. Его передача другому-сложная процедура. Кроме бумаг, нужно передать еще и видение, общую картину. Но в электронном виде такое не фиксируют.

Более-менее эффективным путем был бы перевод всей команды следователей в Госбюро расследований. Создание там отдельного департамента. Однако руководителя Сергея Горбатюка уволили, группу прокуроров переполовинили, следователи — подвешены в воздухе. Выглядит как спланированная акция, чтобы дела были утрачены.

Следователей в Генпрокуратуре можно назначить на полгода или год. За это время провести проверку, установить, должным ли образом расследовали дела, какие были ошибки. Дальше менять состав следователей — добавлять, привлекать другие правоохранительные органы. Это варианты, которые можно рассматривать. Но будущий Офис генпрокурора не делает ничего, чтобы вместе с ГБР разработать процедуру и подкрепить ее законодательно.

Сейчас дела передают в никуда. Но без привлечения следователей, которые уже работали, расследование будет утрачено.

Департамент Горбатюка не был идеален. Но они всегда выглядели "белой вороной" в Генпрокуратуре. Расследовали чрезвычайно тяжелые дела. Были эффективнее других департаментов. Это был пример того, что люди могут работать.

Сопротивление расследованию дел Майдана шло с самого начала. По меньшей мере со стороны руководства Генпрокуратуры. Знаем случаи, когда в 2015-2016 годах подозрения относительно чиновников не согласовывали по полгода. Как дело Веры Ульянченко (бывшую главу Киевской ОГА подозревали по делу о незаконном присвоении охотничьих угодий "Сухолучье" экс-президентом Януковичем. — ГПУ), затем в отношении Елены Лукаш (бывший министр юстиции в правительстве Азарова. Подозревалась в хищении средств и служебном подлоге. — ГПУ). Решение задерживали. Это было при генпрокурорах Шокине, Луценко. Теперь продолжается при Рябошапке. К сожалению, в системе до сих пор работают люди, которые между собой связаны дружескими, финансовыми, семейными связями. "Своих" не сдают.

Трудно сказать, когда теперь будут результаты. Возможно — никогда. Или будут относительно маленьких дел, которые не касаются высокопоставленных чиновников.

43 следователя и прокуроры работали под руководством Сергея Горбатюка. Он возглавлял управление специальных расследований Генпрокуратуры, пять лет вел дела Майдана. 23 октября его уволили. За это время о подозрении сообщили 448 лицам, в суд направили 298 обвинительных актов, суды вынесли 57 приговоров.